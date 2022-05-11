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豐田汽車年度財測轉保守 股價盤中創兩個月最大跌幅

編譯黃淑玲／綜合外電
豐田汽車（Toyota）今年度財測不如市場預期。 美聯社
豐田汽車（Toyota）今年度財測不如市場預期。 美聯社

日本豐田汽車（Toyota）對今年度全年獲利財測轉趨保守，股價盤中應聲重挫，創近兩個月最大跌幅。豐田表示，公司營運逆風包括：中國大陸封控、零組件短缺、日圓重挫導致材料採購價格上揚等。

豐田（Toyota）並表示，上海因新冠肺炎疫情封城影響供應鏈，導致難以調度零件，日本國內8家工廠從5月16日起最長停產6天。

豐田股價今（11）日股價一度重挫5.9%，是3月7日以來最大單日盤中跌幅。

豐田公布的本會計年度（結束於明年3月底）營業利益估為2.4兆日圓（184億美元），遠不如市場所預期的3.4兆日圓。豐田上年度營業利益達3兆日圓，表現優於公司財測指引。

豐田強調，目前遭遇「前所未見」的成本飆升，主要來自物流和原材料。所幸近幾個月來，銷售保持強勁成長，使得上年度（去年4月到今年3月）汽車銷售輛數創下公司史上第二高。海外銷售的獲利因為日圓貶值，換算進財報後，讓整體獲利數字大為提升。

豐田估計今年度淨銷售額，將達33兆日圓，不如分析師預期的34.7兆日圓。

豐田今天同時公告庫藏股計畫，將買回上看2,000億日圓的自家股票。

惠譽信用評等公司亞太企業部門資深主管Satoru Aoyama說，豐田上年度的財報顯然相當好，但是今年度「會是充滿挑戰的一年，許多因素交互作用，產生負面趨勢。」

汽車製造業今年在供給和需求兩方面都遭遇風險。由於車用半導體仍然短缺，全球車廠的製造持續受到干擾。全球經濟成長可能減緩，不利需求。另外，成本通膨也令汽車業承壓。

傑富瑞（Jefferies）分析師Takaki Nakanishi認為，這些問題今年都可能為汽車業帶來「可觀損害」。豐田今年度的獲利財測，或許還可能「太過看好」。

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