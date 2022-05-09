道指重挫逾653點 史指跌破4000

美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

美股 9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數 一年多來首次跌破4000點。

道瓊工業平均指數下跌653.67點或1.99%至3萬2245.7點。史指下跌132.1點或3.2%至3991.24點。那斯達克綜合指數下跌521.41點或4.29%至1萬1623.25點。

史指盤中最低觸及3975.48點，自2021年4月以來首次跌破4000點大關，並較52周高點回落17%，因交易員難以從上周的大幅波動中反彈。除了消費性必需品外，所有類股均出現下跌。

在此同時，指標10年期美國國債殖利率 觸及2018年底以來的最高水平，交易價格遠高於3%。

Sanctuary Wealth策略師基爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「這是重要的重新定價，這是重要的錯位，一切都受到聯準會(Fed)政策的刺激和推動。」「我認為美股在短期內觸底的唯一方法，我認為市場復甦的唯一方法是，Fed是否有能力使用其工具箱中的工具來平息利率。10年期票據需要回到3%以下。」

上漲的利率繼續壓垮Meta Platforms和Alphabet等科技公司，它們分別下跌超過3.71%和2.8%。亞馬遜、蘋果和Netflix分別下跌逾5%、3%和4%，而特斯拉和輝達跌幅超過9%。

高利率和通膨飆升導致的潛在衰退相結合，也打擊了市場的其他類股。Nike等消費類股與開拓重工和迪爾等工業類股一起遭受重創。銀行股也承壓，美國商銀下跌2.96%。

波音是道指中最大輸家，下跌10.57%，其次是能源龍頭雪佛龍，隨著美國石油期貨繼續下滑，股價下跌6.76%。安進、沃爾瑪、家得寶和3M仍是市場上的亮點，即使出現全面拋售，它們仍出現上漲。

巴克萊銀行分析師德斯潘迪(Maneesh Deshpande)寫道：「預計市場將保持波動，隨著滯脹風險繼續增加，風險偏向下行。」「雖然我們不能低估熊市的大幅反彈，但認為上行空間有限。」

技術分析師認為跡象顯示大盤續跌的機率很高。

MKM Partners分析師歐哈拉(JC O'Hara)寫道：「我們的想法是，股市可能會繼續走低，因為還沒有看到足夠的技術面證據表明觸底過程已經開始。」「技術指標還不夠超賣。成交量曲線幾乎沒有顯示出真正投降的跡象。」

在財報方面，Palantir因營收財測疲弱而下跌21.31%，而BioNTech在發布強勁的財報後上漲3.05%。第1季財報季正在放緩，但包括迪士尼和西方石油公司在內的幾份值得注意的財報定於本周稍後發布。

在其他企業新聞中，在傳出打算出售800萬股持股後，電動車製造商Rivian暴跌20.55%。

華爾街上周結束令人瞠目結舌的不穩定日常波動，投資人權衡利率上升的前景與經濟成長放緩的可能性。

Fed主席鮑爾發表講話，表明Fed並未考慮在未來的會議上升息75個基點。但自5日起美股逆轉下跌，利率走升。