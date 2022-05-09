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末日博士羅比尼也要加入加密幣行列

編譯陳家齊／綜合外電
有「末日博士」稱號的羅比尼，曾經批評比特幣是「泡沫中的泡沫」，對於加密幣浪潮也大多不假辭色，但現在自己也正在開發一款以資產作為擔保的加密幣，希望在通膨浪潮中能比美元更為穩定。（路透）
有「末日博士」稱號的羅比尼，曾經批評比特幣是「泡沫中的泡沫」，對於加密幣浪潮也大多不假辭色，但現在自己也正在開發一款以資產作為擔保的加密幣，希望在通膨浪潮中能比美元更為穩定。（路透）

有「末日博士」稱號的羅比尼，曾經批評比特幣是「泡沫中的泡沫」，對於加密幣浪潮也大多不假辭色，但現在自己也正在開發一款以資產作為擔保的加密幣，希望在通膨浪潮中能比美元更為穩定。

彭博資訊報導，羅比尼正透過杜拜的Atlas Capital Team LP開發這款加密幣。該公司是羅比尼兩年前共同創立，他也是該公司的首席經濟學家。

羅比尼在訪談中說，他認為美國政府「印了太多美鈔」，加上許多敵對國家開始「去美元化」，將使得美元的全球儲備貨幣地位受到挑戰，價值滑落。因此，他認為可以打造一款保持穩定價值的虛擬加密幣，對抗通膨與美元貶值。

他強調說，他所創立的加密幣與其他加密幣不同，是以實際存在的資產作為擔保，這些資產包括短期美國公債、黃金，以及美國的不動產投資信託（REITs）。

羅比尼認為，透過這樣的抗通膨組合，他的加密幣將可以吸引目前持有大量美元資產的各國主權基金、共同基金甚至央行進行投資。

Atlas的執行長邦迪（Reza Bundy）表示，一開始的計畫是設立指數型的交換合約（Swap）讓大型投資人購買，接著將是成為指數型股票基金（ETF），擁抱更廣與更多的投資人，最終目的是變成可以自由交易的加密幣。邦迪說：「我們的目標是幫投資人保存資產價值。」

羅比尼以其對經濟局勢悲觀的預測聞名，在2008年的金融海嘯中一炮而紅，常被稱為「末日博士」。他對待有投機性資產的看法幾乎都是一個接一個的泡沫，現在強調以實質的房地產、黃金來支撐他設計的加密幣，算是呼應他長期的看法。

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