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美股賣壓不止 早盤再跌逾400點 那指挫1.8%

編譯簡國帆／綜合外電
美股9日早盤仍遭遇沈重賣壓。歐新社
美股9日早盤仍遭遇沈重賣壓。歐新社

美股9日早盤賣壓繼續出籠，道瓊工業指數跌約400點，主因還是全球前兩大經濟體（G2） 的政策前景持續震撼市場：美國聯準會（Fed）將加速升息以及中國大陸的防疫封控措施，加劇經濟趨緩、甚至衰退的憂慮，帶動美元和美債殖利率繼續攀升。

美股三大指數9日早盤跌逾1%，道瓊工業指數跌約450點，標普500指數跌1.6%，那斯達克綜合指數重挫1.8%，有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）攀升至33.51，正邁向3月8日來最高。費城半導體指數2.3%，台積電ADR重挫2.4%，美國公債殖利率盤中繼續挺升至3.155%，也對科技股與成長股造成壓力。

MSCI AC世界指數9日盤中跌0.5%，接近17個月低點，MSCI新興市場指數跌至2020年7月來新低，國際油價也重挫逾2%。

全球通膨竄升，促使美國、英國、澳洲等國央行升息，導致金融情勢更加緊縮，引發市場的流動性壓力。在此同時，投資人也擔心Fed等央行積極升息、與中國大陸堅持「清零」的防疫政策，提高經濟成長的風險。此外，市場傳言俄羅斯總統普亭可能會在9日「勝利日」的演說中，向烏克蘭宣戰，以展開總動員，也衝擊市場信心；普亭迄今都把對烏克蘭的入侵行動定位為「特別軍事行動」，而非宣戰。

市場避險情緒濃厚，資金湧向美元避險，美元指數一度升0.4%至104.19，續創20年新高，其他貨幣對美元匯率則幾乎全倒，英鎊貶至2020年來低點，日圓再刷新至2002年低點，印度盧比更創新低。市場數據顯示，投資人積極看多美元，避險基金在5月6日止當周提高美元的淨多單至多年高點。

荷蘭國際集團（ING）外匯策略部門主管Chris Turner指出，美元升值趨勢近期看來不太可能改變。Westpac匯市策略師Sean Callow也說，市場的風險胃口低迷與公債殖利率率差，都顯示美元指數進一步看升。

指數 殖利率 升息

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