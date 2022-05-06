我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／政治左、治安差 警長不爽又無奈

紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

就業數據雖佳 道指連跌六周

財經新聞組／綜合報導
美股6日在震盪交易中下跌，三大股指本周全面收低。(美聯社)
美股6日在震盪交易中下跌，三大股指本周全面收低。(美聯社)

道瓊工業平均指數創下2020年以來最糟單日走勢後，投資人難以找到支撐，美股6日在震盪交易中下跌。三大股指本周全面收低。

史坦普500指數下跌23.51點或0.57%至4123.35點。那斯達克綜合指數下跌173.03點或1.4%至1萬2144.66點。道指下跌98.6點或0.3%至3萬2899.37點，連續第6周下跌。

5日美股出現大幅拋售。道指下跌逾1000點，以科技股為主的那指下跌近5%。這兩個指數均創下2020年來最大單日跌幅。史指下跌3.56%，為今年第二大跌幅。

5日下跌抹去4日聯準會(Fed)會後的大漲。Fed主席鮑爾(Jerome Powell)4日排除更大幅度升息的可能性，使史指和道指創下2020年以來最大單日漲幅。

巴克萊策略師考烏(Emmanuel Cau)在給客戶的報告中表示：「在Fed 4日『不像人們擔心的那樣強硬』之後，人們普遍預期的股市和債券反彈是短暫的。」「即使我們認為未來可能不會積極升息75個基點，但未來隱含的政策緊縮周期仍然非常強硬。除非飆升的通膨迅速逆轉，這就有待觀察11日公布的美國CPI，否則各國央行可能別無選擇，只能放慢成長以減緩通膨並保持信譽。」

科技股在5日的下跌中首當其衝，雲端計算公司、電子零售商和大型股出現了大幅下跌。

市場上大型股票6日在漲跌之間搖擺不定。蘋果小幅上漲，而亞馬遜和微軟則分別下跌1.4%和0.94%。Netflix和Crowdstrike分別下跌3.9%和 8.93%。

生技和太陽能等市場投機類股受到重創。Illumina大跌14.63%，而Enphase Energy下跌8.42%。

全周科技股表最差，尤其是電商股。亞馬遜和Shopify本周分別下跌約7.7%和11.6%。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示：「我們看到的表現不佳與實際殖利率上升直接相關，而實際殖利率目前處於正值區域。」「科技的問題不僅在於不同的利率制度導致的估值壓力，而且還存在一些需求前移。這是這個財報季至今的主要趨勢之一。」

美國國債市場的走勢6日似乎也影響股市。10年期美國國債殖利率自2018年以來首次升至3.13%，與股市早盤下跌相吻合，但隨後從該水平回落。

能源是市場的亮點，EOG Resources上漲6.97%。油價6日再次上漲，這對能源股有利，但導致人們對經濟成長放緩和通膨上升的擔憂。

在上漲個股方面，在服裝公司未能達到獲利和營收預期後，Under Armour下跌23.79%。這似乎也傷害了競爭對手Nike，其股價下跌3.51%，並拖累道指。

在發布優於預期的財報後，保險股Cigna上漲5.88%。

即使4月就業報告顯示增加42.8萬個工作崗位，超過接受《道瓊》調查的經濟學者預期的40萬個，但美股6日仍下跌。

該報告的一個弱點在於勞動參與率，環比變化不大，但仍較疫情前水平低1.2個百分點。經濟學者認為，參與度的回升有助於阻止工資上漲，進而阻止通貨膨脹。

Abrdn資深經濟學者巴塞洛繆(Luke Bartholomew)表示：「如果要實現軟著陸，將必須看到參與度以相當快的速度恢復。」

在其他經濟數據方面，Fed的消費者信貸數據顯示3月新增524億元，是《道瓊》經濟學者預期的2倍多。

殖利率 指數 道瓊

上一則

旅遊需求爆炸 出行要早訂位

延伸閱讀

史提格里茲：升息解決不了通膨和供應鏈瓶頸 要靠投資

史提格里茲：升息解決不了通膨和供應鏈瓶頸 要靠投資
美國4月就業依然熱絡、工資再升 Fed緊縮路線不變

美國4月就業依然熱絡、工資再升 Fed緊縮路線不變
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
道指跌逾千點 那指重挫近5%

道指跌逾千點 那指重挫近5%

熱門新聞

俄國大阿尼瓦號天然氣船停泊在庫頁島海域。這艘船原本載運俄國液化天然氣到台灣和日本，現已改赴中國。（Getty Images）

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

2022-05-03 10:35
一些分析師認為，通膨已經觸頂。（歐新社）

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

2022-05-01 19:29
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
美國東西碼頭貨櫃堆積如山，加上大陸復工後出口貨量可能暴衝，導致美西碼頭工人換約談判情勢更加緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

2022-05-01 17:14
美股29日下跌，讓那斯達克綜合指數創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜成為科技股拋售的最新受害者。路透

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

2022-04-29 16:40
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45

超人氣

更多 >
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚

老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚
大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬
饒舌天后加持 鹹蛋洋芋片暴紅 亞洲商品打開美市場

饒舌天后加持 鹹蛋洋芋片暴紅 亞洲商品打開美市場
買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數

買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數