史提格里茲：升息解決不了通膨和供應鏈瓶頸 要靠投資

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲指出，通膨是「供給面」的問題。歐新社

2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲6日應台北政經學院基金會之邀，和中研院院士劉遵義針對新冠疫情 後的全球經濟，發表演說。

他認為，通膨是「供給面」的問題，用「升息」這種貨幣政策手段無法改變局面。他認為須擴大投資 ，才能解決供應鏈 瓶頸。

史提格里茲表示，新冠疫情和俄烏戰爭讓世界局勢更形複雜，未來的歷史學家應該會把這些歸納為形塑21世紀的兩大事件。疫情和戰爭也改變了世人對政府與民間部門的了解與認知，進而改變了人類社會的本質，尤其是地緣政治和經濟。

在演說中，史提格里茲聚焦於幾個重點：

首先是科學的重要性。史提格里茲說，這場疫情讓我們了解到科學的重要性，如果不是累積了數十年的科學發現，以及在最短時間內就開發出的疫苗，傷亡可能會更嚴重。這些成果是全世界的科學家攜手合作，放下國籍、學術地位這些外在因素所帶來的，世人應該感謝他們。這是非常偉大的人類成就，應引以為榮。

其次是社會組織的重要性。史提格里茲認為，疫情再度凸顯了集體行動（collective action）的重要性。疫情導致勞動市場和經濟嚴重下滑，但如果不是各國政府集體行動，損失會更慘重。他還特別提到，在疫情爆發初期，包括台灣在內的一些政府，抗疫行動都令人印象深刻。越南、紐西蘭、歐洲政府，也都致力於控制疫情。過去40年來，政府和市場究竟如何取得均衡，一直備受爭論。史提格里茲預言，疫情將埋葬「新自由主義」，且凸顯市場的局限性，以及缺乏韌性。

此外，史提格里茲呼籲，大家要相信機構、相信社會、相信科學、相信彼此。例如疫情期間表現最好的紐西蘭，民眾就是信任政府、科學，彼此尊重，社會很團結。反觀表現最糟的先進國家美國，不相信科學、不相信政府、不彼此敬重，只顧一己之私。例如有人以自身權利為由，不戴口罩，其實會把大家都拖下水。

在不團結的問題底下，其實潛藏的另一個問題是不平等，社會要平等，才能一起合作解決問題。

供應鏈瓶頸問題

史提格里茲也提到供應鏈瓶頸的問題，他指出，「即時生產」在正常時期充分展現市場效率，但在疫情這種情況下就失靈了。他以「備胎」的概念為例，形容現在的經濟就像一部車沒有準備備胎，只要不爆胎，事情看起來都很美好，還能省點錢，但車子一旦爆胎了，你就會後悔沒準備備胎。現在大家終於學會這個教訓。

至於目前大家最關心的另一個議題通膨，史提格里茲認為那是「供給面」的問題，用「升息」這種貨幣政策手段並無法改變這個局面。他認為須擴大投資，才能解決供應鏈瓶頸，氣候變遷也須要擴大投資，但升息只會讓投資更窒礙難行。

對於疫情和戰爭突顯的假消息問題，史提格里茲也做了一番說明。他說，30年前他就針對此事做了一些研究，但當時沒人注意，也沒人想到會有人故意散播假消息。但這幾年事錯誤和假的訊息，不可思議地廣為流傳。他認為這要靠全球對話，找出解決之道。