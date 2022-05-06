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買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

人民幣大跌 在岸、離岸人民幣對美元跌破6.69和6.73

記者林汪靜／即時報導
人民幣對美元匯率6日出現明顯波動。（圖／取自券商中國）
人民幣對美元匯率6日出現明顯波動。（圖／取自券商中國）

在美國聯準會升息和縮表落地後，人民幣對美元延續跌勢。在岸和離岸人民幣6日均出現較明顯的波動，截至下午3點，離岸人民幣兌美元破6.73關口，一度觸及6.7331，為2020年11月以來首次，美元兌人民幣在岸則最低觸及6.6958。

澎湃新聞報導，6日，人民幣對美元即期匯率開盤報6.6650，隨即跌破6.67、6.68和6.69關口，並逼近6.70關口，較前一交易日下跌一度超過700個基點，再度創下2020年11月以來的新低。

21世紀經濟報導指出，不過，多數機構並不認為人民幣會出現大幅貶值。東北證券研判，人民幣貶值空間可能較有限。第一，美元指數預計在第二季美國密集升息、縮表落定之後逐漸走弱。第二，官方經濟刺激政策支持，預計經濟在第二季內能逐步改善，下半年經濟增速有望小幅回升。如果出現人民幣匯率持續快速大幅貶值，中國人民銀行（中國央行）可能將會繼續頒布相關政策干預。

至於中國央行上月宣布自15日起下調金融機構外匯存款準備金率1%，即外匯存款準備金率由9%降至8%。東北證券認為，政策調整無法改變人民幣貶值的趨勢，但能防止匯率在短時間內出現大幅變動。

匯率 央行 證券

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