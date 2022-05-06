美股周四狂跌怪誰？怪鮑爾表錯情、市場自作多情

美國聯準會主席鮑爾排除下次一口氣升息3碼的可能性，激勵美股4日暴漲，但只是一日行情，5日美股三大指數又同步重挫。路透

美國股市周四（5日）賣壓狂湧，就在聯準會（Fed）排除一次升息3碼（0.75個百分點）激勵股市大漲的次日。跌得那麼慘，禍首是誰？華爾街分析師認為，Fed主席鮑爾 難辭其咎，但投資人也是自作自受。

財經網站MarketWatch報導，英國央行（BoE）公開預測明年經濟可能萎縮，勞動成本上揚導致美國第1季非農業生產力降幅為1947年來最大，中國大陸「清零」防疫政策變本加厲使投資人對世界第二大經濟體的前景更沒信心，都使市場氣氛急轉直下。

然而，導致5日美股道瓊指數 崩落逾千點、標普500指數暴跌3.6%、那斯達克綜合指數猛摔5%的罪魁禍首有二：Fed和投資人自己。

曾是紐約聯邦準備銀行總裁杜德里最高助理、現任Evercore ISI副董事長的古哈（Krishna Guha）說，美股5日之所以跌得那麼重，或多或少是因為4日漲太兇--當天標普500指數暴漲3%，道瓊指數飆漲逾900點。

古哈說：「鮑爾犯的錯誤是，時機尚未成熟，就流露出引起金融情勢放鬆的語氣。市場則錯在，支撐這種情況的新資訊還不足，就漲得太猛，以致這種漲勢難以為繼。」

周三美股大漲的驅動力，是鮑爾排除下次Fed開會時一口氣升息3碼的可能性，並表示美國經濟有可能達成「軟著陸」，且對Fed是否把利率 調升到「中性」水準以上未表明堅定立場。

古哈指出，鮑爾這番話聽在市場耳裡顯得相當樂觀、有做多意味，但此時市場部位配置又偏空，於是引爆一陣猛烈漲勢。

他認為，即使鮑爾對經濟展望的看法正確，這麼早就公開表示樂觀，不啻是搬磚頭砸自己的腳，因為這種話一說出口，金融情勢隨之放鬆，但Fed若要達成撲滅通膨熾焰的目標，非得讓金融情勢收緊不可。

古哈說：「任何風險性資產大幅上漲都難以為繼，除非通膨和通膨的驅動力--包括需求和勞動市場壓力--已更明確地趨緩到可容忍的水準，依我們之見，就是核心個人消費支出（PCE）物價指數至少要降到3%以下。理由很簡單，通膨若不能自行降下來，Fed勢必得把它壓下來。」

聯博資產管理（Alliance Bernstein）全球經濟研究主管卡森（Joseph Carson）說，每回美國通膨率升破4%，決策官員都必須把官方利率上調到比通膨峰值還要高。

卡森說，如今，即使剔除食物、能源、住宿和二手車這些漲勢火熱的項目，美國消費者物價指數（CPI）年增率仍躍上5.8%，平40年來最高紀錄。因此，Fed恐怕必須把聯邦資金利率提高到6%，也就是Fed官員3月利率預測峰值的兩倍多。

但在Fed把利率拉高到6%之前，卡森預料「會發生某事促使Fed收手」，可能是金融市場暴跌，或信貸停止流動。他說：「但按現在的市場環境，那些條件都尚未到位，所以就目前而論，風險在於Fed緊縮過程可能與往常相似，直到某事發生為止。投資人要當心了。」