美股呈現精神錯亂 太多年輕投資人欠缺Fed升息歷練？

美國股市在聯準會利率會議後的兩個交易日，演出瘋狂行情。路透

過去兩個交易日，美股 道瓊指數先是大漲900點，才12小時之後，卻馬上崩跌1,000點。市場表現得如此精神錯亂，驗證了最近10年來華爾街的普遍警告：交易桌前滿滿的人都太年輕到不知如何度過美國聯準會（Fed）的升息循環。

彭博資訊指出，曾經美股是每個低點是買點，現在成了每個反彈是賣點。周四（5日）是近20年來，第四次出現股債都出現下跌逾2%的交易日。跨不同資產類型的賣壓協調一致殺出，激化投機，大型基金被迫賣出持有部位。

一向看多美股的Leuthold Group首席投資 策略師Jim Paulsen說：「我跟大家一樣被嚇到。我在這行至今40年，情況並沒有變得比較容易應付。你從來無法確知之後一定會是如何，但清楚過去曾犯的錯誤。」

金融市場現在面對的聯準會，投身可能是自1994年以來最急進的經濟刺激工具回收任務。Fed本來是市場穩定之錨，現在變成敵軍之首，誓言澆熄40年來最熱通膨。

周三在Fed主席鮑爾 暗示不考慮一次升息3碼後，標普500指數創下近10年Fed會後最大單日漲幅，然而第二天，周四演出大逆轉，跌幅超過3.5%。之前的25年間，只有三次出現Fed會後首二日有如此大幅度的市場反轉。

金融市場到處可見因為Fed而起的混亂。美元周三跌近1%，周四馬上收回全部失土，接近20年新高。10年期公債殖利率周四也抹去周三的下挫，站上3%。

22V Research創辦人Dennis DeBusschere表示，儘管鮑爾多次強調有信心引導美國經濟「軟著陸」，投資人無法忽視衰退風險，「這也是每個反彈成了賣點的原因。因為風險較高的資產無法抵抗通膨，無路可逃。」

彭博說，今年已經非常可能成為逢低承接的投資人，數十年來最慘痛的一年。自1月起，標普500下跌平均維持2.3天，比1984年以後的任何一年都長；而止跌回升後的報酬率是負0.2%，為35年來最差。