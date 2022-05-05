近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。

道瓊工業平均指數下跌1063.09點或3.12%至3萬2997.97點。那斯達克綜合指數下跌647.16點或和4.99%至1萬2317.69點。兩者都是今年來最糟單日走勢。

史坦普500指數下跌153.3點或3.56%至4146.87點，為今年次糟單日。

前一日美股大幅上漲。道指飆升932點或2.81%，史指上漲2.99%，為2020年以來的最大漲幅。那指上漲3.19%。

在午盤之前，這些漲幅被全部抹去。

Schwab Center for Financial Research交易和衍生品總經理弗雷德里克(Randy Frederick)說，「如果你上漲了3%，然後第二天又回跌0.5%，這是很正常的事情。但是，在昨天經歷了這樣走勢，然後在半天之內看到它100%逆轉，這真是非同尋常。」

大型科技股承壓，臉書母公司Meta Platforms和亞馬遜分別下跌6.77%和7.56%。微軟下跌4.36%。Salesforce下跌7.08%。蘋果下跌5.57%。

在發布令人失望的財報後，電商股票 是疲軟的主要來源。

在發布弱於預期的營收財測後，Etsy和eBay分別下跌16.83%和11.72%。Shopify在未達到獲利和營收預期後下跌14.86%。

下跌使以科技股為主的那指跌入近2年來最糟單日表現。

美國國債市場也出現了戲劇性逆轉。與價格走勢相反的10年期美國國債殖利率 回升至3%以上，並觸及2018年以來的最高水平。利率上升可能會給以成長為導向的科技股帶來壓力，因為它們使遠期的獲利對投資 者失去吸引力。

聯準會(Fed)4日一如預期將基準利率提高了50個基點，並表示將在6月開始縮減資產負債表。然而，Fed主席鮑爾在新聞發布會上表示，Fed「並未積極考慮」更大幅度的升息75個基點，這似乎引發了反彈。

Horizo​​n Investments投資組合策略主管希爾(Zachary Hill)指出，Fed仍然對將利率提高到中性以上以控制通膨的前景持開放態度。

他說，「即使過去幾個月我們看到金融狀況收緊，但很明顯Fed希望看到進一步收緊。」「更高的股票估值與這種期望不相容，因此除非供應鏈迅速恢復或勞工湧入勞動市場，否則隨著Fed的立場再次變得更加鷹派，任何股票反彈都可能是借來的。」

受經濟成長影響的股票也遭受重創。開拓重工下跌3.13%，摩根大通下跌2.5%。家得寶下跌5.1%。

凱雷集團(Carlyle Group)聯合創始人魯賓斯坦(David Rubenstein)表示，投資人需要「回到現實」來應對市場和經濟的利空，包括烏克蘭戰爭和高通膨。

他說，「我們還在考慮在接下來兩次FOMC會議上升息50個基點。所以我們會稍微收緊一點。但收緊幅度不會太大，以至於我們會放慢經濟速度。但我們仍然必須認知到，美國正面臨著一些真正的經濟挑戰。」

5日的拋售範圍很廣，超過80%的史指股票下跌。即使是今年表現出色的個股也下滑，雪佛龍、可口可樂和Duke Energy的跌幅都相對較小。