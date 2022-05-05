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分析師： 這「3高」問題 將擊倒美股與新興市場

編譯湯淑君／綜合外電
股市最近隨聯準會（Fed）利率政策的風吹草動起舞，除此之外，供應短缺、企業成本升高、俄烏戰爭、中國防疫封控衝擊供應鏈等，都令投資人憂心。(路透)
股市最近隨聯準會（Fed）利率政策的風吹草動起舞，除此之外，供應短缺、企業成本升高、俄烏戰爭、中國防疫封控衝擊供應鏈等，都令投資人憂心。(路透)

還在緊盯股市如何隨聯準會（Fed）利率政策的風吹草動起舞？除了通膨是Fed正設法解決克服的問題外，此刻還有一籮筐問題並非Fed所能掌控，包括供應短缺、企業成本升高、俄烏戰爭持續、中國疫情復熾等。

在世局如此紛亂之際，美股4日強彈漲勢若只是曇花一現，不令人意外。那麼，後市該怎麼看？

美國LaDucTrading.com創辦人拉杜克（Samantha LaDuc）接受財經網站MarketWatch訪問，發表她對後市的看法。過往紀錄證明，這位市場分析師擅長抓市場重大轉折點，例如她在2020年夏季預言債市漲勢終結、通膨將證明很「黏」、2021年能源表現將超越科技股。事後證明，全被她料中。

拉杜克看淡美股後市已有一段時日，她預測今年底標普500指數會跌到3,800點，科技股走勢將跌跌撞撞，「成長股輪動到價值股」的趨勢持續進行。

她還大膽喊出原油價格今夏會漲抵每桶160美元，一年內再衝上260美元。 現在市場上的通膨避險資產寥寥無幾，原油是其中之一。更何況 ，歐洲一旦禁運俄國石油（歐盟4日已提議禁令將在六個月內啟動），將造成油價、公債殖利率和美元齊步飆高，這將壓垮美股和新興市場。

拉杜克說：「2022年問題將層出不窮，考驗交易新手以及沿用40年之久的總經框架。『Fed護盤』（Fed Put）已生變。自2013年「縮減（量化寬鬆）恐慌」（taper tantrum）後，我就押注『Fed護盤』太約比目前市場價位低20%。」所謂「Fed護盤」，意指市場和投資人相信，Fed會出手支撐股市。

她說：「基本上，貨幣政策寬鬆的Fed會降低市場波動。收緊政策的Fed，則會觸動市場波動。因此，價值股表現即使沒有全面大勝成長股，至少也會少跌一些。」

但拉杜克指出，此刻值得投資人密切關注的市場當中，股市或許是最不重要的。

她說：「目前，日圓、人民幣和歐元正在比賽誰先貶到谷底。美國殖利率走高和Fed升息，則在新興市場引起恐慌。這才是我們總經鏡頭該聚焦之處。」她說，匯率麻煩正開始推升美股市場波動。

拉杜克說，此時市場價格尚未反映油價走高、美元走高、公債殖利率走高這「三高」的衝擊。所以，一旦這種說法的聲量放大，股市將隨之下挫，然後「到年底時可能回穩」。她認為，等到投資人開始真正質疑Fed控制通膨的能力時，那種說法就會抬頭，「屆時美國長期公債殖利率也會真的跟上來」。

至於通膨展望，華爾街許多分析師預料未來12到18個月通膨就會下滑，拉杜克的看法相反。這也說明她為什麼押注油價會繼續攀高。

殖利率 油價 美股

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