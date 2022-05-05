人民幣對美元跌跌不休 瑞銀預估年中恐「破7」

瑞銀預估，人民幣對美元匯率今年中恐「破7」。新華社

受美國升息、美元走強，以及3月以來中國多地接連因疫情 而採取嚴格的封控措施，嚴重衝擊中國經濟，導致人民幣對美元匯率 持續下跌。瑞銀首席中國經濟學家汪濤預期，未來幾個月人民幣對美元會進一步走弱，甚至可能在年中跌破1美元對人民幣7元這一重要整數關口。

4月，人民幣對美元即期匯率較3月底累計大貶2,433個基點，貶值幅度達3.8%，月跌幅超過2018年6月，並刷新1994年人民幣匯率併軌以來最大單月跌幅。當月人民幣盤中還一度跌破6.65關口，創2020年11月以來的新低。進入5月，人民幣走勢依然疲軟。

瑞銀投資 銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤5日發布的研究報告指出，過去一年人民幣對CFETS一籃子貨幣顯著升值，但過去兩周人民幣對美元顯著貶值。部分原因是美元走強和日元大幅貶值驅動，但經濟疲軟、出口走弱、中美利差縮窄，以及資本外流等因素，也給人民幣匯率帶來下行壓力。

汪濤指出，鑒於人民幣對CFETS籃子在過去15個月顯著升值，且基本面因素有所轉弱，預期人民幣匯率還會進一步貶值。外匯交易及出口商對匯率貶值的對沖需求增加，也可能進一步加劇人民幣貶值勢頭。

她認為，中國央行希望平衡匯率和其他多重目標，同時避免市場對人民幣匯率形成單邊持續貶值預期。早前，人行已下調外匯存款準備金率，釋放了維穩匯率的初步信號。

此外，人行還可以通過其他工具穩定匯率或減緩匯率貶值勢頭，包括：進一步下調外匯存款準備金率、重新引入人民幣對美元匯率中間價報價機制中的「逆周期因子」，以及增加資本外流管控。

但汪濤仍預期，未來幾個月人民幣對美元會進一步走弱，或許會在年中觸及「7」這個重要關口，但在年底可能回到6.9。預期年底中國經濟增長勢頭或將企穩反彈，市場信心可能有所改善。2023年，中國經濟可望進一步復甦，加上美元走弱，因此人民幣對美元匯率在2023年底可能小幅升至6.7。