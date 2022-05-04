Fed不會強升息 道指大漲932點

聯準會(Fed)將利率提高0.5個百分點，且美Fed主席鮑爾排除在抗通膨行動中會更加積極的可能性，美股4日大幅上漲，從2022年的低迷中解脫出來。歐新社

聯準會(Fed)將利率提高0.5個百分點，且美Fed主席鮑爾 排除在抗通膨行動中會更加積極的可能性，美股4日大幅上漲，從2022年的低迷中解脫出來。

道瓊工業平均指數 上漲932.27點或2.81%至3萬4061.06點。史坦普500指數上漲124.69點或2.99%至4300.17點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲401.1點或3.19%至1萬2964.86點。這是史指和那指2020年來最大單日漲幅。

Fed宣布將基準利率調高50個基點，即0.5個百分點，並自6月起縮減資產負債表。這是Fed自2000年以來的最大增幅，但投資人已普遍預期。

當Fed主席鮑爾表示Fed不會考慮在未來會議上升息 75個基點時，美股大幅上漲。

鮑爾說：「因此，委員會並未積極考慮升息75個基點。」「我認為大家的預期是通膨將開始趨於平緩。」

Bokeh Capital創始人佛瑞斯特(Kim Forrest)表示，這項聲明有助消除了市場的一些恐懼，「若說要升息75個基點，我不相信，我認為人們會說，『哇，可能會有些非常糟糕的事情。』所以我認為把這種可能排除之後，你知道的，這是明智的，並且可能出自一些緩解的原因。」

在經歷了殘酷的4月之後，升息和反彈將以科技股為主的那指拖入熊市區域。史指截至3日較歷史高點低13%以上。本周初始，這兩個指數均觸及今年以來最低水平。

高盛前總裁科恩(Gary Cohn)指出，鮑爾「導引政策到中間路線」，「我認為市場開始認為：『好吧。結果已完全預期』，沒有太多驚喜。我們已經從市場上排除了很多困擾因素，市場上已少掉很多狂熱。現在有了一些真正的價值。」

鮑爾表示，他認為Fed可以在不導致失業率飆升的情況下放緩經濟成長，理由是職位空缺數量眾多且家庭資產負債表強勁。

他說：「我會說我們有很好的機會進行軟著陸，或類似軟著陸。」

投資人似乎也在押注Fed對美國經濟的信心。被視為經濟領頭羊的股票也表現良好，家得寶和開拓重工分別上漲3.39%和4.2%。銀行股也上漲，花旗集團和摩根大通分別上漲4.25%和3.37%。

近幾個月來，Fed收緊政策對經濟成長的影響一直是市場的主要擔憂。調查顯示，一般認為預計緊縮周期結束時會出現衰退。

鮑爾在聞發布會上一再表示通膨「太高了」，並評論說在即將舉行的會議上將考慮額外升息50個基點。

各類股普遍上漲。Fed宣布決策後，大型科技股走高，蘋果和谷歌母公司Alphabet的均上漲超過4%。能源巨頭埃克森美孚和雪佛龍上漲超過3%。

在財報優於預期後，星巴克和Airbnb走高，分別飆升9.83%和7.17%。

道指30支股票全部上漲，有些投機性更強的個股也走升。Docusign和Zoom Video分別上漲5.44%和5.26%。

Lyft是罕見的弱勢股，該公司預計將投資於穩住司機，對本季給出疲弱的財測，股價暴跌29.91%。競爭對手Uber下跌4.65%。

在Fed會議之前，有些華爾街策略師表示，即使升息，股市可能會出現紓壓反彈。在3月首次升息後，史指在接下來幾周內上漲超過6%，然後在4月才再次回落。

指標10年期美國國債殖利率4日再次突破3%，接近2018年以來的最高水平，但在鮑爾發表講話後回落。

從5月開始，股市已連續3天上漲，在4月份那指創下2008年以來最糟糕單月走勢後止穩。