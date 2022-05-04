扛不住中企削價競爭 南韓LGD下半年擬減產逾一成LCD

知情人士透露，樂金顯示器準備大幅減少LCD面板產量。路透

知情人士透露，南韓 樂金顯示器公司（LG Display）計劃下半年大幅削減液晶顯示器（LCD）產量，原因是中國對手崛起、LCD價格大跌，促使LGD決定縮減業務，聚焦有機發光二極體（OLED）面板的生產。

南韓媒體The Korea Economic Daily報導，知情人士2日指出，LGD南韓坡州及中國廣州LCD組裝廠的玻璃基板產線，本月已開始減產，目標是下半年電視LCD面板的產量比上半年減少逾10%。

不過，知情人士說，LGD擴大生產附加價值較高的OLED面板之際，短期內不會完全結束LCD業務。LGD的南韓同業三星 顯示器（Samsung Display），已宣布年底將撤出LCD市場，原因是盈利能力持續下滑。

樂金顯示器在LCD市場持續苦於中國對手的強力競爭，中國業者大量生產，並以極具競爭力的價格銷售，導致全球面板價格穩步下跌。

根據市場研究公司Omdia的數據，4月的55吋LCD電視面板平均價格較半年前滑落30%至105美元，且預計本月將跌到103美元；65吋LCD電視面板價格在同一段時期下跌19.5%至173美元，本月可能跌至170美元。

產業觀察人士表示，當LGD發現更難保持價格競爭力，無法與中國對手抗衡，最終可能放棄LCD事業。截至2021年底，京東方科技已成為全球最大LCD面板製造商，市占率達26.3%。

南韓面板製造商正把重心轉向OLED面板事業。由於技術障礙高，目前幾乎沒有中國製造商生產OLED面板，南韓公司則在該領域具主導地位。