受疫情打擊 香港首季經濟衰退4%遜於預期

香港防疫措施進一步放寬。5日起，餐廳內用時間可延長至午夜12時，每桌用餐人數上限提高至8人，宴會人數上限增至120人，可望刺激餐飲消費。香港中通社

疫情 肆虐香港 ，當地經濟大受打擊，香港第1季GDP（國內生產毛額）預估收縮4%，跌幅遠超先前機構預測的下跌1.3%至1.9%。有專家預估，香港第2季經濟仍將微幅衰退，但近期香港消費快速恢復，支撐經濟從低位反彈，下半年可望走出困局。

新華社報導，香港政府統計處3日公布的數據顯示，香港首季經濟衰退的衝擊，明顯表現在私人消費領域，當季較去年同期下跌5.4%。另，私人投資更較去年同期大減8.3%。在香港GDP構成中，私人消費占比60%，消費萎縮成為拖累香港經濟整體表現的主因。

此外，俄烏衝突、全球供應鏈不穩定、中國疫情反覆等因素也影響香港經濟，並反映在香港貨物進出口數據上。第1季，香港出口年跌4.5%，進口則下跌5.9%。第1季相關數據中，只有港府消費開支年增5.9%。

展望未來，港府發言人表示，全球經濟短期內將繼續面臨重大挑戰，加上通膨肆虐，促使主要央行加快收緊貨幣政策，為經濟前景帶來壓力。此外，烏克蘭緊張局勢可能使得國際能源和大宗商品價格居高不下，加劇對供應鏈的干擾，並打擊經濟氛圍，而全球疫情變化和中美關係發展將繼續帶來不確定性。

多數業界人士認為，第2季香港經濟仍會小幅收縮。而隨著疫情放緩、港府派發消費券，以及港府推出的多項支持企業措施實施等，將為香港經濟帶來提振作用，預料香港第2季經濟可望逐步恢復，進而減少跌幅。

星展銀行分析師 認為，香港第2季GDP跌幅將縮小到1%至2%；大新銀行分析師認為，跌幅可縮小到0.2%。

香港金融管理學院客座教授楊玉川則分析，展望第2季，香港的疫情逐步受控，中國疫情也趨於好轉，近期香港內部消費出現較快恢復，支持香港經濟表現從低位反彈。

但值得注意的是，全球不確定因素仍然較多，給香港經濟蒙上了一層陰影。恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊升表示，未來幾季香港經濟前景依然面臨不少挑戰。全球經濟放緩可能持續，意味著對外貿易貨量增長可能繼續轉弱。另外，美國等國的主要央行加快升息，可能削弱企業投資意願。

大新銀行分析師也說，美國升息與俄烏衝突可能拖累全球增長，恐繼續影響香港貿易表現。