傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要

億萬避險基金經理人瓊斯。（路透）

美國金融市場動盪，令投資 人不知何去何從，億萬避險基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones）建議別急著買股債，現在保本最重要；資產管理業者品浩（PIMCO）警告債市面臨多重逆境，但摩根史坦利認為，美債市場最嚴重的跌勢可能已經結束。

Tudor投資公司執行長兼投資長瓊斯表示，當前的投資環境比以往任何時候都糟，因為在金融環境已變得更為緊縮之際，聯準會 正在升息。他接受財經媒體CNBC專訪時說，聯準會面臨嚴峻挑戰，市場處於前所未有的境地，「顯然你不會希望持有股票或債券」。

這位傳奇投資人士認為，通膨將變得更難抑制，「低於2％的通膨比高於2％的通膨要好得多，一旦像現在這樣逃脫控制，通膨很難校正」。瓊斯說，如果把今天的情況與1970年代相比，當時「幾乎沒有」任何正報酬，「只有保本是我們可以爭取的最重要的事情」。

瓊斯認為，如果聯準會接下來四次會議每次升息2碼，那麼聯邦資金利率9月就可輕鬆達到2.5％，若還不足以平抑通膨，那麼聯準會必須繼續升息。

雖然瓊斯認為保本是當前最重要的事情，但品浩在5月資產配置展望中表示，當前「股優於債」，通膨和全球央行緊縮貨幣政策將讓債市持續面臨壓力，讓股票成為較好的選擇。

包括布朗（Erin Browne）在內的品浩投資組合經理表示：「市場價格納入計算迅速貨幣緊縮，已為固定收益市場創造更多價值，但在央行開始收縮資產負債表之際，這個資產類別仍面臨高通膨、強勁成長和公債供應增加的逆風因素。」

品浩說，當前末段經濟周期代表「我們更青睞股票，甚於債券和公司債。但如果出現經濟減緩的進一步跡象，我們預期債券將變得更具吸引力。」不過品浩也說，持有現金可做為閒置投資資金，在市場「錯配」時大賺一筆。該公司建議投資抗通膨的多重資產，包括一籃子與商品連動的貨幣，並且持有商品這類實質資產。

然而，摩根史坦利首席跨資產策略師席茲（Andrew Sheets）認為，儘管聯準會的貨幣緊縮政策才剛起步，但美債市場最嚴重的一輪拋售可能已結束。

摩根史坦利近期結束自去年７月以來的低度債券配置，轉向中性配置，因美國10年期公債殖利率 已升破該公司的2.6%年底目標，2日突破3%，為2018年來首見。

席茲估計，美國公債在今年頭三個月創下歷來最大跌幅後，債市已消化聯準會未來升息的大部分影響，這使得債市估值變得更具吸引力，「我們認為債券殖利率能在當前水準附近趨穩」。他認為聯準會將繼續持鷹派立場並且繼續升息，但較長期公債的殖利率不會大幅攀升。