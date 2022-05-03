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預期Fed升息 股指連漲2日

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預期Fed升息 股指連漲2日

財經新聞組／綜合報導
投資人期待關鍵的聯準會(Fed)會議，美股3日小幅上漲。美聯社
投資人期待關鍵的聯準會(Fed)會議，美股3日小幅上漲。美聯社

投資人期待關鍵的聯準會(Fed)會議，美股3日小幅上漲。

史坦普500指數上漲20.1點或0.48%至4175.48點。道瓊工業平均指數上漲67.29點或0.2%至3萬3128.79點。那斯達克綜合指數上漲27.74點或0.22%至1萬2563.76點。

前一個交易日在收盤前反彈，三大股指均收復相當大的跌幅，收在當天最高點。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)在給客戶的報告中說，「幾天來首度讓人感覺空頭似乎筋疲力盡，比多頭還要緊張；雖然感覺『觸底』的人並不多，但即使是空頭也對大幅反彈感到焦慮。」

Fed 5日將做出廣泛預期的決定。

華爾街絕大多數都已預計Fed本周將升息50個基點，而有些投資人認為，市場已經消化了Fed積極收緊貨幣政策的預期。

億萬富翁對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones)表示，隨著Fed收緊政策以及經濟放緩，保本應該是投資人的最重要目標，「你想不出比現在金融資產環境更糟糕的情況了。顯然你不想擁有債券和股票。」

指標10年期美國國債殖利率在2日達到新的里程碑後回落。債券殖利率在前一交易日觸及3.01%，為2018年12月以來的最高點，但在3日回落至3%以下。

史指普遍上漲，由能源類股領漲。埃克森美孚和EOG Resources分別上漲2.06%和3.82%。醫療保健和公用事業等防禦性產業也表現出色，輝瑞公司在報告第1季業績強於預期後上漲1.97%。

金融股是另一個亮點，摩根大通和摩根史坦利分別上漲2.14%和2.2%。

股市過去幾周經歷了殘酷的下跌。4月是道指和史指自2020年3月以來最糟單月走勢。也是那指自2008年以來最糟單月。

RBC策略師卡爾瓦西納(Lori Calvasina)在給客戶的信中指出，「整體數據繼續向長期投資人描繪出一個極端恐慌和適合對沖的機會，即使從非常短期來看還會有更進一步的下跌空間。」

LPL Financial的數據顯示，史指正處於修正區間，較歷史高點下跌約13%，但這次回跌的規模和持續時間與歷史修正一致。

預計升息之際，人們對全球經濟的擔憂日益增加，部分原因是中國的疫情封鎖和歐洲的戰爭。

摩根大通策略師馬特伊卡(Mislav Matejka)在給客戶的報告中說：「市場繼續受制於中國對疫情的反應和地緣政治，這使仍然非常有彈性的基本面黯然失色。」

企業財報繼續刺激個股走勢。

雖獲利超過預期，教科書公司Chegg發布疲弱的全年業績財測，股價下跌30.07%。Expedia和希爾頓在發布財報後分別下跌14.02%和4.25%。

在上揚的個股方面，在第3財季業績超出預期後，Clorox上漲2.99%。化學股Chemours大漲17.38%，因提高財測並展示漲價有成。

在數據方面，經濟出現一些積極跡象。3月工廠訂單增加2.2%，優於預期。職位空缺達到1150萬個，創歷史新高。

投資 殖利率 指數

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