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棄千萬片酬 「玩命關頭」台裔名導氣到走人 竟因為他

記者蘇詠智／即時報導
馮迪索（左）與林詣彬曾是親密戰友，現為了「玩命關頭10」鬧翻。（路透資料照片）
馮迪索（左）與林詣彬曾是親密戰友，現為了「玩命關頭10」鬧翻。（路透資料照片）

「玩命關頭10」開拍才一周，導演林詣彬就宣告退出，各方詫異。「好萊塢報導」稱他與身兼監製的男主角馮迪索本來只是就一些內容上做溝通，很快就惡化成爭執、甚至甩門，到最後林詣彬終於受夠了，不但決定離開，還認為這部片不值得他賠上心理健康

目前已經推出9集的「玩命關頭」系列，林詣彬一個人就執導了其中的5集，照理對於影片走向以及與主要卡司群的合作默契，都應該比其他導演更能掌握，況且歐美媒體估計，他可望拿到千萬美金的高酬，而全部劇組等待新導演的期間，一天仍要花費60萬到百萬美元，假使他不是真的忍無可忍，不會發生這種不尋常的狀況。

「好萊塢報導」則指「玩命關頭10」劇本一改再改，林詣彬又承受票房要比第9集明顯成長的巨大壓力，和馮迪索的爭執彷如壓垮駱駝的最後一根稻草，至於環球影業則表示所有創作理念上的不合都是林詣彬和該公司之間，沒有涉及其他的人員或演員，目前「玩命快遞2」、「無敵浩克」導演路易斯拉提耶將接手執導。

擔任「玩命關頭」片集的導演，壓力遠比外界想像要大，尤其故事已快到收尾，人物還不斷增加，找來的又都是大牌，光要讓每個人都接受自己的戲分、能夠滿意，就是高難度的任務，更何況還有個最難討好的馮迪索。「好萊塢報導」稱目前片中除了「水行俠」傑森摩莫亞之外，還有一個反派尚未決定演員，而早先宣告加入的「驚奇隊長」布麗拉森，角色據稱可能是保羅沃克扮演的布萊恩的妹妹。

布麗拉森在「玩命關頭10」中的角色據傳與昔日主角有關聯。（路透資料照片）
布麗拉森在「玩命關頭10」中的角色據傳與昔日主角有關聯。（路透資料照片）
傑森摩莫亞也是「玩命關頭」系列的新生力軍。（歐新社資料照片）
傑森摩莫亞也是「玩命關頭」系列的新生力軍。（歐新社資料照片）

導演 好萊塢 心理健康

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