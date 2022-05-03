去年就喊泡沫的經理人：美科技股準備迎接50%大修正

美股急跌可能還在早期階段。(路透)

財經網站CNBC報導，機構投資 者名人堂成員伯恩斯坦顧問公司（Richard Bernstein Advisors）的基金經理Dan Suzuki警告，儘管科技股在周一回升，但該族群處於「泡沫」中，美股可能還在急跌的早期階段。

擔任伯恩斯坦顧問公司副投資長的Suzuki說：「回頭檢視泡沫發展的歷史。它們不會輕微修正，六個月後就重回賽場。通常會看到大幅修正，大跌50%或更多。而且通常會有過度調整的現象。」那斯達克綜合指數 周一大漲1.6%，但已較去年11月22日創下歷史新高回落23%。

他表示，本周聯準會召開為期兩天的政策會議，因此風險很高。華爾街共識是升息兩碼。根據Suzuki的說法，最大的變數是聯準會的指引。

他說，美股「還有更多下行空間」，「光是資訊科技、通訊服務和非必須消費品等等，就占了標普500指數市值的大約一半」。

Suzuki和伯恩斯坦顧問公司去年6月就喊出科技泡沫，他們的預測是基於升息環境將損及成長股的概念，尤其是科技股。

不過，Suzuki還在投資股票 。為因應潛在的崩盤，他買股採取槓鈴策略，一方面，偏好通膨環境能受益的股票，尤其是能源、原物料和金融股。另一方面則選消費必需品在內個股，做為防禦型股票。他說：「經濟愈是持續放緩，你可能愈該轉移注意力，從通膨受惠者身上移至防禦型股票。」

他承認投資人正在為更安全的交易支付溢價，但他覺得值得。他說：「回頭看過去20到30年間的所有熊市，看防禦型股票的估值起點。它們進熊市從來都不便宜。相對於盈餘預期可能過高的其他股票。它們價格高昂。」