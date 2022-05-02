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科技股已被過度打壓？ 投資人逢低搶進

編譯劉忠勇／綜合外電
有投資人認為美股已消化聯準會緊縮的消息。（美聯社）
有投資人認為美股已消化聯準會緊縮的消息。（美聯社）

美股周一收高，美國10年期公債殖利率三年多來首次觸及3%後之際，投資人反而在收盤最後一小時逢低買進科技股，認為科技股已被過度打壓。

投資人正觀望聯準會（Fed）周三結束的政策會議，以獲得更多關於貨幣政策收緊步伐的信號，市場除預料這次將升息0.5個百分點外，也預料聯準會（Fed）宣布開始「量化緊縮」，縮減疫情期間購買債券而大幅膨脹的資產負債表。

Defiance ETF投資長Sylvia Jablonski表示，「我認為市場已經消化了聯準會的行動能力，所以，身為一個喜歡尋找長期機會的人，我感覺目前的價位是機會。」

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲84.29點，收在33,061.5點；史坦普500指數漲23.45點，漲幅0.6%，至4,155.38點；那斯達克綜合指數大漲201.38點，漲幅1.6%，至12,536.02點。

美股盤中大起大落反映了會議前的緊張情緒。今日市場開盤走高，隨後史坦普500指數一度下跌1.7%，觸及2021年5月以來最低，那斯達克綜合指數觸及2020年11月以來最低。

「隨著進入5月，市場可能出現短期的超賣反彈，但是，仍然有幾個原因令人對前景感到憂心，」 MKM Partners首席市場技術分析師JC O'Hara寫到。「我們認為，我們的長期股市指標尚未超賣到足以發出高度確信的「買入」判斷的程度。我們還認為，基金經理人已經開始使用類似經濟衰退的估值標準對股票進行重新定價。如果真是這樣，市場仍然在高估狀態」。

今年以來，由於市場調整押注以適應更高的利率環境，科技股等高成長股受到重創，近幾天一系列令人失望的財報加劇了這些股票的跌勢。

臉書母公司Meta在上月下跌9.8%後周一上漲5.3%，輝達（Nvidia）漲5.3%。微軟漲2.5%，4月曾大幅走低。

特斯拉、亞馬遜和蘋果收漲0.2%-3.7%不等，盤中多數時間走低。

蘋果在盤中大部分時間均承壓，在歐盟反壟斷監管機構指控蘋果限制競爭對手使用其用於行動錢包的技術後，蘋果可能面臨巨額罰款。

輝瑞跌1.5%，大型試驗發現，其口服新冠抗病毒藥物Paxlovid在預防與確診者一起生活的人感染病毒方面無效。

遊戲開發商Activision Blizzard上漲3.3%，巴菲特表示，波克夏持有其9.5%的股份。

指數 蘋果 投資

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