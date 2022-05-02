股指跌深反彈 那指上揚1.6%

美股跌深反彈，史坦普500指數和那斯達克綜合指數在收盤前都曾觸及年內新低。美聯社

美股跌深反彈，史坦普500指數 和那斯達克綜合指數在收盤前都曾觸及年內新低。

那指上漲201.38點或1.63%至1萬2536.02點，而史指在觸及年內最低水平後上漲23.45點或0.57%至4155.38點。道瓊工業平均指數在盤中下跌400多點後上漲84.29點或0.26%至3萬3061.5點。

在經歷艱難的4月之後，瘋狂的交易時段再度出現。道指和史指上月為2020年3月疫情爆發以來表現最差單月。那指則是2008年以來最糟單月。

Matrix Asset Advisors投資 長卡茲(David Katz)表示，市場過度擔心經濟放緩，投資人應該進場買進下跌的股票 ，「你能以極具吸引力的價格買進許多優秀的企業。從歷史上看，那是投入資金的好時機。」

然而，其他市場策略師警告，這種反彈可能只是短暫的，並指出新低代表股市仍有進一步下跌的空間。

Truist Advisory Services聯合資訊長勒納(Keith Lerner)說，「情緒仍是負面的，還是看不出有利多。幾乎需要至少突破這些低點才能了解市場有多少恐懼，觸發更多的止損水平。」

他說，「就某些方面而言，即使大多數技術分析師希望看到支撐，但在我看來，你幾乎需要看到突破性走勢才能獲得更持久的底部。」

科技股是4月的特別弱點，但在2日引領反彈。Netflix和臉書母公司Meta Platforms分別上漲4.78%和5.32%。微軟和谷歌母公司Alphabet各上漲約2%。

亞馬遜和蘋果大部分交易時間都呈下跌，收盤微升。瑞銀分析師卡欣(Art Cashin)表示，蘋果和亞馬遜的走勢可能成為大盤下一步行動的指標。

半導體和能源股是2大強勢類股。英特爾和雪佛龍分別上漲3.14%和1.97%，支撐道指。

債市的波動可能也是股市波動原因之一。10年期國債殖利率自2018年以來首次升至3%以上

Miller Tabak策略師馬利(Matt Maley)說，「3%當然很重要。這是個讓人們擔心聯準會(Fed)將要做什麼的心理障礙。」

投資人期待4日聯邦公開市場委員會(FOMC)將發布的貨幣政策聲明。決定將於下午2點公佈。美東時間下午2點30分，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)將舉行新聞發布會。

摩根士丹利股票策略師威爾森(Michael Wilson)在給客戶的報告中表示，「由於通膨如此之高，獲利成長迅速放緩，股票不再提供許多投資人所指望的通膨對沖。實際獲利殖利率往往會在同比基礎上領先實際股票回報約6個月。這代表隨著投資人意識到這一點，指數水平的下跌是合理的。」

另一個關鍵的經濟指標將是6日公布的4月就業報告。