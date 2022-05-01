繼司機荒後 貨運業者又面臨卡車短缺的新難題　

歐美貨運業者又面臨卡車短缺的新難題。美聯社

貨運業者去年一直疲於應付難以聘僱到卡車司機的問題，如今又面臨新難題：卡車短缺。

金融時報報導，在大西洋兩岸，薪資上揚有助吸引卡車駕駛人員重返工作崗位。此前，整個貨運產業嚴重欠缺司機，導致美西港口貨櫃滯留、英國 加油站大鬧汽油荒。

如今卡車短缺的問題變得愈來愈嚴重，除了原先受疫情 限制影響、晶片短缺問題衝擊外，俄羅斯入侵烏克蘭導致重要零件的供應中斷、中國大陸實施防疫封控措施也進一步擾亂全球供應鏈 。

研究業者ACT Research分析師德諾耶爾表示：「在過去兩年，卡車司機一直是最大限制因素；現在，最大供應限制因素是卡車，聯結車在某種程度也受影響。」

ING經濟學家盧曼（Rico Luman）表示，一些歐洲卡車製造商不接受更多訂單，因為手上的積壓訂單已經很長，其他一些製造業者則無法提供報價，原因是無法確定可能遠至明年才能交付的車用原物料成本，「目前車齡一或兩年的卡車價格幾乎和新出廠的卡車價格相同，因為沒有B選項來取得多餘產能」。

人資業者Driver Require執行長史密斯表示：「我們要維持英國車隊繼續在路上營運面臨困難。」他說，由於欠缺備用零件，與他合作的貨運營運業者可使用的卡車數量明顯減少。

德諾耶爾說，貨運產業在過去一年薪資上漲約25%至30%，而Omicron疫情緩和下來也舒緩美國勞工短缺的問題。這也有助於貨運業者限縮以卡車載貨的成本。美國不含燃料在內的乾貨卡車現貨運費在3月突然下滑，較年初時下跌超過三成。

在英國也有類似情況，貨運運輸協會表示，隨著薪資改善、大型貨車證照考試恢復、以及政府支持的大規模培訓計畫上路，貨運司機短缺的問題已緩解。

英國道路運輸協會政策主管麥肯錫表示，一年前因新冠疫情而大缺司機，「現在情況確實有改善」，他估計短缺10萬名司機的情況已舒緩至短缺約6.5萬人。

有人認為，運輸業現在能夠應付貨運的原因主要是商品價格上漲，加上製造業面臨瓶頸，已削弱需求。

英國卡車與倉儲業者Turners Soham執行長戴伊表示：「我們能避免最糟情況是因為，很諷刺地，經濟景氣減緩。」他說，儘管營建業需求仍穩健，但超市相關的貨運已經減少。