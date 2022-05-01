宜家除了賣家具 肉丸也是熱銷商品

幾乎每個人去逛宜家，都會坐下來品嘗肉丸。（路透）

宜家(Ikea)以龐大的展示間、廉價的平板家具聞名，當然，還有瑞典 肉丸。

這家零售巨頭每年在店內的自助餐廳銷售超過10億顆其代表性瑞典肉丸。肉丸已成為宜家友好的斯堪的納維亞品牌形象的象徵，也是該零售商讓顧客在商店內瀏覽數小時、並讓他們在吃完後選購一張新床或沙發的戰略核心。

當時領導宜家美國食品業務的迪伍德(Gerd Diewald)在2017年的一次採訪中說，肉丸是「最好的沙發銷售商」。

但是，當宜家於1953年在瑞典Älmhult開設第一家店內餐廳時，菜單上並沒有肉丸。只有咖啡和蛋糕。隨著宜家連年發展，它開始提供傳統的瑞典菜餚，如土豆泥和香腸。不過，仍是有相當一段時間沒有肉丸。

最後，宜家終於在1985年推出肉丸，在此之前對其菜單和餐廳業務進行了全面改革。

但宜家的肉丸策畫者們從來沒想到它們會引起轟動。

當時領導宜家食品改造的霍爾柏格(Sören Hullberg)說，「我永遠想不到40年後還會有人打電話給我和我談肉丸的事。」

事實上，為宜家生產肉丸的供應商對宜家的計畫一直持懷疑態度，霍爾伯格說：「為什麼家具經銷商要突然購買肉丸， 並將它們運送到世界各地？」

選擇肉丸

宜家在面臨銷售食品的困境後，開始轉向銷售肉丸。

公司創始人坎普拉德(Ingvar Kamprad)以郵購公司的形式創辦了；Ikae的名字來源於他的姓名第一個字母以及他在瑞典長大的農場和村莊。霍爾伯格說，他認為公司的餐廳「一團糟」，「他對質量和形象並不滿意。」

當時，宜家在全球擁有約50家門市。坎普拉德擔心宜家會失去那些在宜家迷宮般的店市裡徘徊感到飢餓、因而想要去吃點東西的顧客。

2018年去世的坎普拉德將店內的餐廳設想為一個顧客可以坐下來吃飯、並規劃如何用宜家產品裝飾客廳的地方。

時任宜家商店經理的霍爾伯格與坎普拉德關係密切，並被授權為宜家的所有餐廳創造一個新概念：從廚房動線到菜單再到培訓員工。他和一個四人團隊，包括從斯德哥爾摩一家高檔餐廳招聘來的廚師，著手設計一家餐廳，以擴展宜家的瑞典品牌形象和平價的聲譽。

他說，「我們的任務是確保沒有人因為口渴或飢餓而離開宜家商店。」

當時，一家典型的宜家商店每天須為多達5000名顧客提供服務。為了簡化操作並降低成本，必須限制菜單。由於不同國家的商店菜單相似，霍爾伯格的團隊在不同文化中尋找最受歡鄉迎的食物。

而肉丸正是瑞典飲食的中流砥柱，符合要求。

他說，「我們對肉丸深深著迷。」「即使它不是真正的瑞典創新食品，但肉丸在你來自的每一種文化中都存在。」

肉丸在宜家廚房的冷凍、運輸和快速準備方面也很方便。

即使在瑞典，「有多少人就有多少種肉丸食譜 」，宜家仍需採用一種固定食譜，因為它是外包生產的。對於宜家所需的數量來說，自行生產太複雜了。

宜家的廚師想出了一個混雜三分之二牛肉和三分之一豬肉的配方，但創始人坎普拉德希望肉丸主要是豬肉。

霍爾柏格說，「最終我們的堅持獲勝，因為在出口時含有大部分牛肉的肉丸比出口豬肉更容易。」

除了肉丸，新菜單還包括瑞典主食，如鮭魚和烤牛肉，以及沙拉和三明治等較小的選項。

71歲的赫爾伯格於1992年離開宜家。但他仍然在那裡購物，並常在餐廳駐足看看他的創意。

「宜家的標誌性建築」

如今，宜家有幾種肉丸，包括一開始的雞肉、鮭魚、素食，和一款較新的植物肉丸。它們搭配土豆泥、奶油醬、越橘果醬和蔬菜。宜家還出售顧客可以帶回家的冷凍肉丸。

雖在2013年歐洲銷售的一批肉丸中發現馬肉痕跡後被大舉召回，但肉丸仍然存活下來。在新冠疫情期間，宜家關閉了餐廳，並推出顧客可以自行在家做飯的食譜。

通常供應肉丸的自助餐廳位於店內中間附近，不太靠近入口或出口。

明尼蘇達大學卡爾森管理學院市場行銷學副教授徐京(Alison Jing Xu)研究消費者行為和飢餓對購買決策的影響，她說這其中涉及到一種策略。

她指出，宜家不想馬上就讓你想去餐廳用餐，而是寧願你在購物時增加食慾，然後去餐廳休息一下。

徐京表示，當你餓的時候，注意力就會集中在獲取食物上。她說，這可能會波及到購買其他產品。她的研究發現，飢餓的商場購物者比已經吃飽的購物者會多花64%的錢。

當加州 沙加緬度的宜家購物者索爾(Tiare Sol)和她的家人拜訪商店時，「幾乎每個人都點了肉丸」。

她說，「它們很好吃。」「而且有一種植物性選項，這很好，因為我一直在努力減少吃肉和奶製品。」

對於索爾來說，在宜家吃瑞典肉丸是體驗的一部分：「肉丸對宜家來說是一種最具代表性的東西。也是每次去都一定要吃的東西。」