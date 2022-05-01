通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

一些分析師認為，通膨已經觸頂。（歐新社）

全球物價高漲，以美國而言，通膨在40年高點──油價大約是2021年1月的兩倍、房價較去年2月大漲29.8%、3月食品雜貨比一年前貴了10%。值得慶幸的是，一些分析師說，負擔很快會減輕，通膨已經觸頂。

美國聯準會（Fed）本周將開會，並可能宣布升息，但投資人擔心升息步伐太快恐怕會害經濟陷入衰退。

美國有線電視新聞網（CNN）引述LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick的看法報導，通膨很可能已經觸頂，Fed今年下半年可能開始降息。Fed密切關注的核心個人消費支出（PCE）物價指數 ，3月的年增率是5.2%，低於經濟學家預期，而且出現2020年10月以來首見的月度下滑。瑞銀集團分析師本月也表示，他們預估通膨可能在3月見頂，然後「急劇」下降。

Detrick說明支持這項看法的三個經濟指標：二手車 價格下降、缺乏「粘性」通膨，以及供應鏈 混亂相對緩和（儘管中國與疫情相關的停工可能讓供應鏈問題惡化）。

供應鏈打結和俄烏戰爭造成的晶片短缺，讓新車很難買到，二手汽車和卡車的價格相應飆升。根據Manheim二手車價格指數，2月的二手車價比一年前上漲約45%，但此後下降大約25%。連兩個月下跌表示，占消費者物價指數4% 的二手車價，最終可能回到疫前水準。

亞特蘭大聯邦準備銀行將通膨分為黏性和彈性。價格變化較慢、持續久遠的屬於黏性類別，例如教育成本、公共交通和汽車保險。彈性通膨是成本升降較快的項目：汽油、衣服、牛奶和奶酪。在1970年代停滯性通膨期間，黏性和彈性通膨都上揚。但到目前為止，與彈性通膨相比，黏性通膨相對持平，這是個好跡象，表明通膨仍可能是暫時的。

儘管中國的停工問題可能衝擊全球供應鏈，但情況似在緩解，至少目前是這樣。Detrick說，如果企業獲得的供應增加，原料價格下降，消費者就不必為商品和服務支付那麼多費用。

根據LPL Financial的數據，從上海到洛杉磯、紐約和鹿特丹的運費，比去年峰值平均下降了28%。Sea-Intelligence的新數據顯示，貨櫃船船期的可靠性也不斷提高。在3月，貨櫃船的平均延誤時間連續第三個月下降。

Detrick說，通膨下降可能很突然，尤其是耐久財。但他警告，很難判斷現在看到的是隧道盡頭的光，還是迎面而來的火車。