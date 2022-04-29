疫情重創經濟 中國4月製造業、服務業PMI雙雙大跌

圖為4月25日上海街頭景象。歐新社

中國多地因本土新冠肺炎疫情 而採取的嚴厲防疫措施，對經濟造成的衝擊已充分反映在4月份PMI。中國國家統計局30日公布，4月中國製造業採購經理指數 （PMI）較前月下跌2.1個百分點，降至47.4；非製造業商務活動指數更大減6.5個百分點，來到41.9。

同日公布、代表中小型製造業的4月財新中國製造PMI同樣較3月低2.1個百分點，來到46。代表大型製造業的官方PMI和財新製造業PMI，均創下2020年3月以來最低值。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，4月份製造業PMI產需兩端降幅加大。主要是因這波本土疫情呈現「點多、面廣、頻發」，導致部分企業減產停產。其中生產指數和新訂單指數分別比上月下降5.1和6.2個百分點，來到44.4和42.6，顯示企業生產明顯下降，市場需求繼續走低。

趙慶河指出，不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，中國4月局部疫情持續，製造業景氣度亦持續轉弱。供給收縮、需求承壓、外需惡化、供應鏈 受阻、物流時間延長、積壓工作量增加、工人返崗困難、通膨壓力持續，市場樂觀情緒低於長期均值水平。

王喆稱，4月以來，上海等局部疫情形勢依然嚴峻，對於企業生產和群眾生活的影響依然存在，物流不通暢尤其成為痛點。

他認為，目前中國政策層面最為緊迫的工作是，在堅持「動態清零」既定方針不動搖的前提下，應優化人員和物資流動，著力穩定產業鏈、供應鏈。

此外，對受疫情影響較大的行業企業，應加大扶持力度，穩定市場預期。王喆稱，疫情之下，眾多企業員工、靈活就業人員、低收入群體收入下滑、生活困難，政策層面也不能忽視。

趙慶河也指出，受疫情嚴重衝擊，4月中國服務業總體走弱，在調查的21個行業中有19個處於收縮區間。

但他強調，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，尤其是近期有關部門進一步統籌疫情防控和物流暢通保供，加大助企紓困等各項政策力度，有利於穩定市場主體信心。隨著疫情得到有效控制和政策效應顯現，企業預期有望逐步得到改善。