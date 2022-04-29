亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

美股29日下跌，讓那斯達克綜合指數創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜成為科技股拋售的最新受害者。路透

美股29日下跌，讓那斯達克綜合指數 創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜 成為科技股拋售的最新受害者。

受亞馬遜財報後的暴跌拖累，以科技股為主的那指下跌536.89點或4.17%至1萬2334.64點，收在今年新低。史坦普500指數下跌155.57點或3.63%至4131.93點，也是今年最低。道瓊工業平均指數下跌939.18點或2.77%至3萬2977.21點。

投資 人面臨一系列利空，包括聯準會(Fed)的貨幣緊縮政策、利率上升、持續通膨、中國的新冠病毒病例激增以及烏克蘭戰爭持續，美股全月注定要以慘淡的走勢收盤。

BMO財富管理的馬永裕(Yung-Yu Ma)說，「市場正試圖繞過許多不同的交叉趨勢。」「隨著Fed升息和全球經濟面臨的所有不確定性，很難對目前市場上普遍的本益比感到興奮。」

那指4月下跌13.3%，是2008年10月金融危機以來最差單月表現。史指下跌8.8，是2020年3月新冠疫情爆發以來表現最差單月。道指本月下跌3.9%。

科技股一直是4月拋售的核心，因為高利率損害了估值，以及由新冠疫情和烏克蘭戰爭引發的供應鏈問題擾亂了業務。

亞馬遜下跌14.05%，是2006年以來最大跌幅；之前這家電商巨頭財報意外虧損並發布了疲弱的第2季營收財測。

Marketfield Asset Management主席夏爾(Michael Shaoul)寫道，「當前市場表現有可能從漫長而痛苦的『修正』轉變為更令人不安的事情。」

他說，「例如，2020年3月出現非常急劇的下降，但恢復速度同樣快。目前的事件看來更有可能給在2021年反彈期間進場的投資人造成長期損失，最好認為這是一個『慢性熊市』，它正在穩步擴大其規模，超過之前的市場領先地位。」

那指深處熊市區域，較盤中高點低23.9%。史指下跌14.3%，道指下跌10.8%。

29日結束了第1季財報季最繁忙的一周，對科技公司來說也是特別緊張的一周，影響全周的投資人情緒。

在管理層表示供應鏈限制可能阻礙第3財季營收後，蘋果下跌3.66%。

英特爾在28日晚間公布財報。在發布第2財季疲弱財測後，下跌6.94%。

FactSet數據顯示，大約80%的史指成分股公司的上季獲利超出預期；截至目前為止，約有半數史指成員公布了業績。

BMO策略師貝爾斯基(Brian Belski)在給客戶的報告中表示，「即使到目前為止我們認為整體獲利穩健，但正面結果似乎被與通膨和Fed相關的一些更廣泛的擔憂所掩蓋。」

29日公布的高通膨數據更凸顯了環境的艱難。Fed首選的通膨指標核心個人消費支出(PCE)物價指數年增5.2%。

下周，投資人將等待Fed的政策會議、4月就業報告以及輝瑞、星巴克、Uber等公司的一系列企業財報。

史指今年來下跌13.3%，那指下跌21.2%，道指下跌9.3%。