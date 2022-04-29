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美國3月個人消費支出稍好、通膨仍強 Fed仍將快速緊縮

編譯任中原／綜合外電
美國公布3月個人消費支出（PCE）轉強，不僅名目支出激增，且扣除通膨之後的實支出也轉為正數，顯示通膨雖然急升，但消費者的支出意願仍高，對經濟提供支撐。（歐新社）
美國公布3月個人消費支出（PCE）轉強，不僅名目支出激增，且扣除通膨之後的實支出也轉為正數，顯示通膨雖然急升，但消費者的支出意願仍高，對經濟提供支撐。（歐新社）

美國公布3月個人消費支出（PCE）轉強，不僅名目支出激增，且扣除通膨之後的實支出也轉為正數，顯示通膨雖然急升，但消費者的支出意願仍高，對經濟提供支撐；但通膨率仍然未出現明顯的回落信號，預示聯準會（Fed）加速緊縮的政策路線不會改變，下周會議時升息2碼已成定局。

3月名目PCE比2月大幅增加1.1%，遠高於預估的0.6%，且比2月時的0.7%增幅（修正後數據）高出許多。經過通膨調整後，實質PCE仍增加0.2%，優於預估的-0.1%，也比2月時的+0.1%（修正後數據）略好。

個人所得月增0.5%，略高於預估的0.4%，也低於2月時0.7%（修正後數據）增幅。

整體PCE平減指數比2月大幅上升0.9%，符合預估，但比2月的0.5%升幅（修正後數據）明顯升高；比去年同期大幅上升6.6%，比預估的6.7%略低，但比2月時的6.3%（修正後數據）升幅又進一步升高，凸顯通膨壓力仍重。

最受關注的核心PCE平減指數比2月上升0.3%，與預估相符，也與2月的升幅（修正後數據）相同；與去年同期相比則上升5.2%，比預期的5.3%略低，也2月的5.2%升幅（修正後數據）稍降。

另外第一季企業雇用成本指數（ECI）比去年第四季上升1.4%，高於預估的1.1%，也比該季的1.0%升幅更高，顯示工資加速上升，企業提高產品及服務售價的壓力加重。

經濟學者指出，3月PCE數據顯示，第一季國內生產毛額（GDP）可能向上修正，但未必能擺脫負成長命運；而且核心PCE平減指數升幅仍高，顯示通膨壓力不僅僅限於能源及食品等部門，Fed在可預見的未來仍將快速升息及縮減資產負債表。

指數 升息 聯準會

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