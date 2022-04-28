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彭博專訪庫克：蘋果因應短缺得宜 營運續創紀錄

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 （歐新社）
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 （歐新社）

蘋果上季營運成長比市場預期更快，創造了非假期季度的銷售最高紀錄。執行長庫克接受彭博電視專訪時表示，蘋果持續承受晶片短缺與通膨壓力，這些都不利獲利。

庫克說，與去年12月為止的假期季度相比，上季（今年1到3月）的供應鏈吃緊狀況明顯減緩，不過仍然影響到包括iPad在內的多項產品。他特別提到業界廣泛遭遇的晶片短缺問題，「除了iPad，我們每個產品類別都還是成長。IPad碰到的供應鏈緊張狀況特別嚴重。」

蘋果周四（28日）警告，營運還會有更多逆風。本季由於供應鏈吃緊，公司要付出的代價估計介於40億美元到80億美元之間，主要是中國大陸的新冠防控又再為供應鏈帶來麻煩，迫使蘋果在內的科技公司必須調整因應。

彭博指出，上季iPad銷售下滑2.1%至76.5億美元，但沒有華爾街預期的嚴重。先前蘋果就已說過，iPad受到的短缺衝擊最大。

然而儘管身陷困境，庫克說，以使用者基礎而言，iPad還是達到了有史以來的最高水準。上季，有一半的iPad購買者是首次使用這個產品線的產品；3月升級5G的iPad Air，市場反應也很好。

庫克說，蘋果感受到通膨壓力，通膨令成本上升，進而增加營業開支，壓縮毛利，「我們會盡最大努力正確應對。」

iPhone 13與iPhone SE這兩款手機的需求幫助公司上季業績成長5%，結束於3月這季，首次使用iPhone的用戶數量亦創下紀錄。

日前Netflix的串流服務傳出訂戶流失的壞消息，但庫克表示對公司的Apple TV+平台持續看好，他特別提到最近得到奧斯卡獎的「CODA」，以及市場反應甚佳的原創節目「Severance」。

庫克說：「我們非常看好TV+。一開始我們的TV+哲學至今沒變，就是創作符合我們的價值的高品質原創內容，成為說故事者最想要的平台。我覺得我們在這方面做得相當好。」

庫克 蘋果 供應鏈

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