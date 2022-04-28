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巴拿馬立法允加密資產使用 比特幣重返4千萬美元大關

編譯季晶晶／綜合外電
巴拿馬國會周四批准法案，規範如何使用並讓加密資產商業化。（路透）
巴拿馬國會周四批准法案，規範如何使用並讓加密資產商業化。（路透）

巴拿馬國會周四批准一項法案，規範這個以離岸金融服務中心聞名的中美洲國家，要如何使用並讓加密資產商業化。該法案有可能讓民眾用加密貨幣納稅，但專家警告，此舉可能讓巴拿馬缺乏金融透明度的名聲更糟。同日，美國企業財報表現亮麗激勵比特幣一度重返4,000萬美元大關。

巴拿馬的法案為公私部門使用加密資產打開大門，涵蓋範圍包括：加密資產（不僅止於加密貨幣）的交易和使用、數位證券的發行、新的支付系統和貴金屬代幣化，比起另一中美洲國薩爾瓦多去年讓比特幣成為法定貨幣，舉措更廣泛。

根據新法，巴拿馬人可以用加密資產，為該國法律未禁止的任何民事或或商業活動進行付款。

巴拿馬目前被列入歐盟的避稅天堂名單，金融投資諮詢公司K&B Family Office的執行長Romain Dromard表示，這項法案對巴拿馬看起來較透明沒有幫助。他說：「巴拿馬已經處於不利地位，而這些支付方式跳過國際組織要求巴拿馬接受的盡職調查程序。」

這項法案在國會以38票贊成、0票反對、2票棄權後獲得通過，已提交總統柯狄索等待簽署。

同日，最大加密貨幣比特幣一度勁揚3.2%到40,366美元，距離下跌至六周低點的不到38,000美元僅數天之遙。乙太幣上漲3.4%後，在3,000美元左右盤旋。

儘管比特幣被認為與科技股不相關，但今年走勢與許多傳統資產同步，例如科技股。標普500指數周四上漲2.47%；那斯達克指數勁揚3.06%；費城半導體指數飆漲5.6%，創一年多來最大單日漲幅。

駐舊金山的加密貨幣交易所Okcoin營運長Jason Lou說：「比特幣正經歷價格重整期，2022年多半一直保持在37,000到43,000美元左右的範圍。它與標普500指數的相關性，與總體經濟的不確定性有關，過去一個月超過0.75。本周科技股的財報對比特幣的每日價格走向已起到作用。」

比特幣 貨幣 指數

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