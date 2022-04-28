財報報喜…Meta領漲科技股 那指大漲逾3%

在Meta Platforms強勁財報帶動科技股漲勢下，美股28日回升。Getty Images

在Meta Platforms發布強勁財報帶動下，市場試圖從本月拋售中復元，美股28日回升。

以科技股為主的那斯達克綜合指數 上漲382.59點或3.06%至1萬2871.53點。史坦普500指數上漲103.54點或2.47%至4287.5點。道瓊 工業平均指數上漲614.46點或1.85%至3萬3919.39點。

股市漲跌不定，投資 人本周歷大幅震盪。主要股指24日盤中大幅反彈收高，但25日下跌，導致那指創下2020年以來最糟單日走勢。股市27日試圖反彈，但在尾盤回吐漲幅，那指收盤持平於2022年的低點。

嘉信理財(Charles Schwab)首席投資策略師桑德絲(Liz Ann Sonders)表示：「我們經歷了一次重大拋售，有時總是會遇到這種逆勢走勢。」

雖然28日出現反彈，但所有三大股指均可望在4月收低。那指下跌9.5%，恐創2020年3月來最糟單月；史指下跌5.4%，道指下跌2.2%。

一系列企業財報28日推動市場情緒，似乎為投資人買進被打壓的個股大開綠燈。

Crossmark Global Investments首席市場策略師費南德茲(Victoria Fernandez)表示：「這是個相當不錯的財報季，對股市構成支撐。」

Meta在財報超過預期後飆升17.59%，顯示投資人可能會認為遭受重創的科技業出現緩解跡象。在公布業績前，其股價今年來下跌48%。

高通在強勁獲利推動下上漲9.69%，而PayPal雖第2季業績財測疲弱，但仍上漲11.48%。

默克(Merck)上漲4.93%，在獲利超出預期後領漲道指。麥當勞、禮來和西南航空在發布財報後均走高。

盤後發布財報的蘋果和亞馬遜都上漲超過4.5%。

在下跌個股方面，Teladoc在財報弱於預期後暴跌39.98%。

由於對全球成長放緩、通膨上升和聯準會(Fed)收緊貨幣政策的擔憂，本月股市一直在掙扎。

美國第1季國內生產總值(GDP)意外同比下降1.4%，而接受《道瓊》調查的經濟學者預計成長1%。

有些投資人對經濟退縮置之不理，認為物價上漲和貿易逆差才是導致下跌的主要原因。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)在報告中說：「最終大家還是歸咎於創紀錄的高貿易逆差導致實際GDP萎縮，以及8%的物價平減指數。」