股神真厲害 波克夏股價即使跌99% 報酬率仍贏標普

「股神」巴菲特。美聯社

現年91的波克夏 公司董事長巴菲特 因投資 眼光精準，素有「股神」之稱，自他1965年掌舵至今，波克夏股價扶搖直上，也產生一個驚人的統計數字：即使波克夏股價今天崩跌99%，該股1965年迄今的報酬率依然打敗美股標普500指數。

巴隆周刊（Barron's）報導，假設波克夏A股現在每股價格只有4,968美元，即27日實際收盤價每股496,800美元的1%，據此估算這檔股票1965年以來的年化報酬率為10.3%。相形之下，標普500指數同時期的年化報酬率為10.2%。巴隆周刊是以波克夏每股20美元作為1965年起始點。

A股是波克夏的原始股票。1996年發行的B股27日以每股329.58美元收盤。

巴隆周刊之所以做這項計算，是受Semper Augustus投資長Chris Bloomstran的推文啟發。Bloomstran推文說，波克夏現在的股價如果跌掉99.3%，仍會締造1965年來表現超越標普500的紀錄。巴隆周刊實際驗算，果真如此。

Bloomstran表示，他數年前向巴菲特提及此事，巴菲特的回應是：「葛拉漢（Ben Graham）會引以為傲。但我們別考數學了。」人稱葛拉漢為「價值投資之父」，是巴菲特的投資啟蒙者，著有《智慧型股票投資人》（The Intelligent Investor）一書。

從1965年到2021年底，波克夏股票的複合年報酬率達20.1%，遙遙領先標普500指數的10.5%。波克夏大幅超越標普500指數的超強表現，大多發生在巴菲特擔任波克夏執行長的初期，當時巴菲特在股市的投資大豐收。

過去20年期間，波克夏以10.3%的年化報酬率打敗標普500指數的9.2%，只比標普指數領先約1個百分點。1980年代和1990年代，巴菲特對可口可樂（至今仍持有）、吉列、華盛頓郵報等公司進行股權投資，也有加分作用。