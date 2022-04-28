我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新研究：美國觀光客認為 到亞洲旅遊比四年前安全

疫情下 華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

Netflix股價崩但Meta飆漲 關鍵全在這個數字

編譯湯淑君／綜合外電
臉書母公司Meta Platforms股價27日盤後飆漲19%，反映投資人聚焦每日活躍用戶數恢復成長的好消息。路透
臉書母公司Meta Platforms股價27日盤後飆漲19%，反映投資人聚焦每日活躍用戶數恢復成長的好消息。路透

臉書母公司Meta Platforms股價27日盤後飆漲19%，可能令人覺得奇怪，因為該公司第1季營收低於預期，第2季展望也令人失望，怎麼股價非但不暴跌，反而暴漲？

巴隆周刊（Barron's）報導指出，原因在投資人注意焦點擺在每日活躍用戶數恢復成長，攀升到19.6億人，超越分析師預期的19.4億人。換言之，全球大約四分之一的人口都在用臉書。

但用戶數增幅並不算大，值得投資人這麼興奮嗎？一部分因素是，投資人原先對臉書的期待已降到谷底，所幸財報結果沒有變得更糟，就是值得欣慰的理由。

另一個意義更重大的因素：用戶數的多寡，對訂閱和廣告收入至關重要。

臉書現在規模已如此巨大，若還能吸引更多用戶，這對未來的成長不啻是好預兆。

同理，投資人也將密切關注28日盤後將出爐的亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）上季財報，從中觀察其訂閱服務的用戶數變化。尤其在影片串流龍頭Netflix預料訂戶可能流失、觸動股價崩跌後，用戶數已成為這個財報季左右美國科技公司股價走勢的關鍵數字。

這也將牽動社群媒體推特（Twitter）易主後的展望。如果特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）買下推特後，能想出奇妙的辦法將推特巨大用戶基礎利潤化，那麼，他砸440億美元高價併購，就顯得合理多了。

投資 股價 臉書

上一則

Fed鷹調+全球經濟成長憂慮 美元指數衝上20年高點

延伸閱讀

推特會為北京「開門」？ 貝佐斯陰謀論遭質疑「酸葡萄」心理

推特會為北京「開門」？ 貝佐斯陰謀論遭質疑「酸葡萄」心理
馬斯克倡推特言論自由 弱勢群體憂充斥仇恨、虛假訊息

馬斯克倡推特言論自由 弱勢群體憂充斥仇恨、虛假訊息
Meta獲利超標 活躍用戶持平

Meta獲利超標 活躍用戶持平
Netflix攜手日本夥伴推動畫片

Netflix攜手日本夥伴推動畫片

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳
台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍
紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急