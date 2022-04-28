Netflix股價崩但Meta飆漲 關鍵全在這個數字

臉書母公司Meta Platforms股價27日盤後飆漲19%，反映投資人聚焦每日活躍用戶數恢復成長的好消息。路透

臉書 母公司Meta Platforms股價 27日盤後飆漲19%，可能令人覺得奇怪，因為該公司第1季營收低於預期，第2季展望也令人失望，怎麼股價非但不暴跌，反而暴漲？

巴隆周刊（Barron's）報導指出，原因在投資 人注意焦點擺在每日活躍用戶數恢復成長，攀升到19.6億人，超越分析師預期的19.4億人。換言之，全球大約四分之一的人口都在用臉書。

但用戶數增幅並不算大，值得投資人這麼興奮嗎？一部分因素是，投資人原先對臉書的期待已降到谷底，所幸財報結果沒有變得更糟，就是值得欣慰的理由。

另一個意義更重大的因素：用戶數的多寡，對訂閱和廣告收入至關重要。

臉書現在規模已如此巨大，若還能吸引更多用戶，這對未來的成長不啻是好預兆。

同理，投資人也將密切關注28日盤後將出爐的亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）上季財報，從中觀察其訂閱服務的用戶數變化。尤其在影片串流龍頭Netflix預料訂戶可能流失、觸動股價崩跌後，用戶數已成為這個財報季左右美國科技公司股價走勢的關鍵數字。

這也將牽動社群媒體推特（Twitter）易主後的展望。如果特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）買下推特後，能想出奇妙的辦法將推特巨大用戶基礎利潤化，那麼，他砸440億美元高價併購，就顯得合理多了。