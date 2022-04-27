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多元化策略見效 高通財測優 盤後股價上漲也拉蘋果一把

編譯季晶晶／綜合報導
多元化策略見效，高通27日公布亮麗財報，本季財測營收也優於市場預期。(路透)
多元化策略見效，高通27日公布亮麗財報，本季財測營收也優於市場預期。(路透)

高通周三公布上季營收和獲利，雙雙優於分析師預估，本季財測也高於預期，主要是專注於日益成長的非手機業務，為智慧手機需求放緩可能帶來的衝擊提供了緩衝。

高通說，年度第3季的營收會在105億到113億美元之間，勝過分析師平均預估99.7億美元，每股盈餘在2.75到2.95美元之間，遠優於平均預測的2.60美元。

這份財測有助驅散外界對於手機晶片需求放緩的憂慮，也顯示執行長艾蒙（Cristiano Amon）追求業務多元化發展的努力見效。

在止於3月27日的第2季，高通調整後的營收為111.6億美元，高於市場預期的106億美元，而扣除特定項目後的每股盈餘是3.21熬元，也高於預期的2.91美元。

強勁的獲利前景和創紀錄的單季營收，激勵高通股價在盤後交易一度大漲7.3%。該股周三在正常交易時段上漲1.2%到135.10美元。

分析師原先擔心，最大的手機市場中國大陸的Android手機需求放緩，會成為高通成長的威脅。但高通上季的手機相關晶片銷售比預期為高，達到63.3億美元，相較下，市場預估59.9億美元。

Synovus Trust Company資深投資組合經理Dan Morgan說，「高通證明在傳統的假期大旺季後，智慧手機業務仍然強勁」。他補充說，高通有25%的銷售來自為蘋果生產數據機晶片。

高通強勁的手機獲利順道推動蘋果股價在盤後上漲大約1%，因外界認為，這預示蘋果周四也將公布亮麗財報。

艾蒙表示，為減少對手機業務的依賴，高通努力讓營收來源多元化，擴大進軍包括汽車業在內的其他市場，這項策略已取得成效。例如汽車業務的收入為160億美元，高於去年的130億美元，主要拜與汽車製造商Stellantis達成協議之賜。

上季來自車用晶片和聯網晶片的營收，分別成長41%和61%，來自核心手機業務的營收成長56%，主要是新款驍龍晶片上市。

手機 高通 營收

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