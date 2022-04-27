驚魂未定…股指激烈震盪 那指平盤作收

在那斯達克綜合指數創下2020年來最大單日跌幅的第二天，美股波動劇烈，主要股指在漲跌之間搖擺不定。Getty Images

在那斯達克綜合指數 創下2020年來最大單日跌幅的第二天，美股波動劇烈，試圖從4月科技股引發的拋售中反彈。

那指小跌1.81點或0.02%至1萬2488.93點，盤中最高曾上漲1.7%。道瓊工業平均指數上漲61.75點或0.19%至3萬3301.93。史坦普500指數上漲8.76點或0.21%至4183.96點。

主要股指在漲跌之間搖擺不定。

Aureus Asset Management董事長兼CEO菲爾史東(Kari Firestone)表示，「市場正在努力尋找一個穩定的地方。」「需要看到更多個股帶來真正強勁、可靠和可持續的收益，這樣投資 人才能重新進場。」

企業財報是投資人關注焦點，尤其是大型科技股。

因獲利強勁，微軟提振了主要股指。在優於預期的財報和樂觀的前瞻性營收 財測帶動下，股價上漲4.81%。

Visa也上漲6.36%，是道指漲幅最大的股票，該公司上季業績超過分析師對獲利和營收的預期。太陽能公司Enphase Energy飆升7.72%，在獲利超過預期後成為史指最大贏家之一。

其他利空因素，在財報結果低於普遍預期後，谷歌母公司Alphabet下跌3.67%。管理層在電話會議上警告本季可能繼續疲軟。

波音公司在獲利未達預期後也下跌7.53%，在史指和道指中跌幅最大。

大型科技公司仍然是關注焦點，臉書母公司Meta在盤後公布財報，蘋果和亞馬遜將在28日公布財報。Meta下跌3.32%，蘋果和亞馬遜也都走低。

投資人正在關注科技公司的業績是否能證明4月的激烈拋售是錯誤的。

BTIG分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)在給客戶的報告中說，「我們對漲勢保持謹慎。」「在我們看來，還沒有出現全面的淘汰，而且趨勢仍然是下行的。這意味著小幅反彈除了緩解短期超賣狀況外並沒有多大作用。」

以科技股為主的那指深處熊市區域，目前較其高點低約23%。史指較紀錄高點下跌13.2%，26日跌破關鍵支撐位4200點。

4月來，史指下跌7.7%。那指下跌12.2%。道指下跌近4%。

國家證券首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「持續的通膨、聯準會(Fed)收緊政策、烏克蘭戰爭以及中國的零新冠疫情政策封鎖協同發揮影響，在4月給投資人帶來了頑強的逆風。」