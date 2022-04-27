馬斯克買推特動機：討好極右派、迎合成長中的市場？

特斯拉執行長馬斯克。路透

全球首富馬斯克 （Elon Musk）砸440億美元併購推特 ，背後動機費人疑猜。儘管馬斯克宣稱此舉是為捍衛這個平台上的言論自由，彭博資訊專欄作家查夫金（Max Chafkin）認為，此舉與商業利益動機脫不了關係。

本月初馬斯克自曝收購推特股權時，他抱怨這家社群媒體公司箝制言論自由；5日他似乎準備加入推特董事會，9日改口說不打算加入；四天後宣布將以每股54.20美元買下整家公司，引來推特董事會準備以俗稱「毒藥丸」的股東權益計畫還擊；歷經一星期密集磋商，推特宣布接受這樁併購交易。馬斯克將以多達210億美元的現金，外加抵押特斯拉 股票向銀行貸款125億美元支付，一肩扛起大部分財務風險。

這起併購案規模不是歷來最大，卻引起舉世矚目，不光是因為買方是全球首富，也因為他併購的是史上最具政治重要性的科技公司。

查夫金推測，馬斯克收購推特的最大動機可能與政治有關。馬斯克抱怨推特平台箝制言論自由，似乎是呼應政治光譜極右派的說辭；而外界預期推特經營權易主後最大的改變，可能是讓因先前用來騷擾他人、散播不實訊息、教唆暴力而遭禁用的帳號復活，包括美國前總統川普的帳號。這可能引起推特左傾員工及用戶的反彈，因為他們大致而言寧可內容審查多一些，而非少一些。

從這角度來看，查夫金認為，馬斯克買下推特，將「鞏固與美國極右派的盟友關係」。自從川普鼓動支持者在2021年1月6日攻占美國國會大廈，帳號被推特永久停用後，保守派活躍分子就鼓吹瞄準右翼使用者的對手平台，像是Parler、Gettr和川普的Truth Social。這些平台目前為止都不成氣候，但馬斯克如今有機會給他們一個內容審查鬆散、使用者基礎龐大的社群網路。川普雖表示不會再重返推特，但原先公然唾棄推特、後來又重新加入者，比比皆是。

美國保守派活躍分子和議員已紛紛表示歡迎。在宣布這樁交易的當天，共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）說，這「對美國言論自由而言是重要的日子」，而福斯新聞頻道政論節目主持人卡森（Tucker Carlson）更以長達十分鐘的開場白，盛讚馬斯克，稱這筆收購交易是「2016年川普勝選以來最重大的一項政治發展」。

不過，查夫金認為，不論對他是褒是貶，把馬斯克視為「昔日自由派如今變成保守派」，恐怕「低估商業利益對他政治意識型態的影響」。小布希總統時代，馬斯克宣傳特斯拉，標榜的賣點不僅是節能減碳，還強調他的電動車比汽油車速度更快、更酷；在歐巴馬時代，馬斯克接受政府貸款並受惠於電動車稅額抵減，並贏得一大群富裕環保人士的預約購車訂單；川普時代的馬斯克雖 呼籲課徵碳稅，但也附和川普「讓美國再度偉大」的口號，並因防疫規定妨礙加州灣區工廠迅速復工而槓上地方官員。

馬斯克「右傾」的同時，正逢美國右派民族主義-民粹主義興起，也顯示他有意迎合一個「成長中的電動車市場」。 2019年，馬斯克發表一款特斯拉皮卡，稱為Cybertruck；次年，在痛批加州居家避疫令是「法西斯」後，馬斯克宣布把將在德州州奧斯汀郊外的新工廠生產這款車；2021年，他決定把特斯拉總部從矽谷遷到奧斯汀，埋怨加州政府「管太多」。查夫金認為，馬斯克對灣區的抨擊，是力圖「把特斯拉重新定位為一家適合皮卡司機的公司」， 以扭轉特斯拉在電動皮卡市場不敵福特（Ford）和通用（GM）的劣勢。

同理，馬斯克收購推特，也與他其他商業利益脫不了關係。他雖強調推特的產品及其社會影響，但就算他在入主推特後無法增加現金流或大幅降低成本，馬斯克也能從這筆交易獲得其他利益。近來，他曾利用推特上吸引的人氣，促進旗下其他公司的商業利益，例如推文說：隧道公司Boring的超迴路列車（Hyperloop）快來了，Neuralink的大腦植入晶片在望！別忘了特斯拉允諾多時的自駕計程車（robotaxis）！

運用推特平台對他的其他事業有助益，或許是讓馬斯克宣稱不在乎推特賺不賺錢、純粹出於善意而收購的理由之一。更何況，對這位全球首富而言，收購推特的代價大約只占他淨值的13%，卻可能取得巨大的全球影響力。說穿了，這只是「買媒體掌握影響力」老故事的最新版本。