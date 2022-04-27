Alphabet營收罕見遜預期 被YouTube業績和歐洲廣告拖累

Google母公司Alphabet第1季營收 罕見未達分析師 預測，反映歐洲廣告銷售放緩以及YouTube 差強人意。Alphabet盤後交易中重跌約6％。

Alphabet周二表示，截至3月31日的第1季期間，不包括對分銷合作夥伴支出的營收成長20％至560億美元。分析師的平均估計為561億美元。

財務長波蕾特（Ruth Porat）表示，營收受到俄羅斯商業活動暫停以及俄羅斯入侵烏克蘭導致更廣泛動盪的影響。她接受彭博電視訪問時說：「除此之外，歐洲的廣告支出有所回落。總經環境存在很多不確定性。」

與上年同期的比較基礎較高，當初廣告銷售成長32％，得益於新冠肺炎疫情遏制了病毒並解除了封鎖後，商業活動恢復。谷歌第1季度廣告銷售則成長22％。

YouTube廣告收入為68.7億美元，而分析師的平均預期為74億美元。在之前的幾個季度中，Google曾表示，蘋果禁止第三方廣告定位，限制了YouTube在iPhone上的部分業務。在業績公佈前，BMO Equity Research分析師Daniel Salmon下修YouTube銷售預估，部分反映了來自字節跳動旗下TikTok短片應用的競爭加劇。

部分分析師指出，在利率升高、運輸成本增加、以及從汽車到嬰兒配方奶粉等種種產品短缺的情況下，一些廣告商正在重新評估廣告支出。