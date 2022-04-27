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1盧布賣了 傳雷諾轉移俄車廠AvtoVAZ持股

編譯陳律安／綜合外電
傳雷諾以1盧布的代價，把俄車廠AvtoVAZ的股權轉移給俄國政府。路透
傳雷諾以1盧布的代價，把俄車廠AvtoVAZ的股權轉移給俄國政府。路透

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，法國雷諾汽車將把持有的俄車廠AvtoVAZ股權，以象徵性的1盧布轉移給俄國官方科學機構，但雷諾拒絕回應這項報導。

Interfax引述俄國貿易部長曼圖洛夫報導，雷諾已決將其持有的AvtoVAZ股權轉移給位於莫斯科的俄羅斯國家汽車工程研究院（NAMI），原因是雷諾沒有能力維持在俄國的營運。這筆交易的價值為1盧布，雷諾有權在未來五至六年內買回AvtoVAZ的股權。

曼圖洛夫說，如果俄方在這段期間對AvtoVAZ進行投資，將在雷諾買回股權時列入計算，不會把這些成本奉送給雷諾。

曼圖洛夫並表示，雷諾也將把其莫斯科工廠的股權移交給莫斯科市政府，這可能成為俄國當局如何處置西方國家資產的先例之一。

雷諾是對俄羅斯市場曝險最大的西方車廠，退出俄國造成的損失因而高於其他汽車製造商。雷諾上月表示將暫停莫斯科工廠的營運，因為俄國入侵烏克蘭後，要求該公司退出俄國市場的壓力愈來愈大。

對雷諾轉移股權之舉，瑞信分析師的看法是審慎樂觀，因為這幾乎解決了問題，也留下了雷諾重回俄國市場的可能性；不過，俄國車市何時、是否能反彈，以及全球地緣政治緊張情勢是否降溫，顯然仍充滿變數。

俄國 汽車 俄羅斯

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