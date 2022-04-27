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諾獎得主克魯曼：俄烏戰加劇糧食危機 比能源危機嚴重

諾獎得主克魯曼：俄烏戰加劇糧食危機 比能源危機嚴重

編譯湯淑君／綜合報導
俄烏戰爭導致小麥等穀物供應萎縮、價格暴漲，加劇全球糧食危機。（路透）
俄烏戰爭導致小麥等穀物供應萎縮、價格暴漲，加劇全球糧食危機。（路透）

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭刺激國際油價大漲，但最近油價已從高峰回落到每桶100美元附近，美國汽油價格也回穩，實質汽油價格（相對於整體生活費的價格）比2006-2014的價位還低，顯示能源供應緊俏問題不若眾人預期嚴重，至少目前來看是如此。

相較下，此刻正上演諾貝爾經濟學獎得主克魯曼所謂「巨大的全球糧食供應危機」。過去一年來，小麥價格漲幅比油價漲幅大得多。美國雖受衝擊，貧窮國家更受重創，因為在這些國家，食物占家庭支出的比率很高。

這波糧食危機的背後因素是什麼？

俄烏戰爭是明顯原因。克魯曼在紐約時報專欄指出，烏克蘭是農產出口大國，如今鐵路遭俄軍轟炸、港口被封鎖，幾乎斷了外銷之路。不僅如此，俄羅斯自己的穀物出口也大多暫停，顯然是為了抑升國內物價。該地區第三大農產出口國哈薩克也跟進。

另一因素是肥料。現代肥料生產是能源密集產業，俄羅斯在戰前是世界最大肥料出口國，但現在也中止出口。不只俄國如此，彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究員Chad Bown與Yilin Wang的最新分析指出，另一肥料生產大國中國去年也大砍出口，顯然也是設法壓低國內價格。誠如他們所言，這類出口禁令比美中你來我往的關稅戰衝擊更大。

凡此種種，都給世界各地農業帶來大麻煩，尤其是新興市場國家，像是巴西。這很糟糕，也讓世人重新溫習一個重大教訓：地緣政治與全球化的關係密不可分。

「全球化1.0」與「全球化2.0」

提到「全球化」（globalization），許多人可能以為是最近幾十年的發展。事實上，研究經濟史便知，早在1870-1913期間，世界經濟整合度就出奇的高，那要拜當時的先進技術之賜：汽船、鐵路和電報。因此，20世紀初期，英國人就吃得到加拿大小麥、阿根廷牛肉和紐西蘭羊肉。

但地緣政治動盪——第一次世界大戰爆發和極權主義與保護主義興起——把首波全球化幾乎消滅殆盡。直到戰後「美利堅治世」（Pax Americana）建立，全球貿易才緩緩復甦，費時約40年才回升到1913年的水準。

第一波全球化相對單純，大致上是以先進經濟體的製造品，交換小麥這類初級產品（primary product）。現代世界經濟特有的複雜價值鏈，例如富國製造的汽車內含日本運來的晶片和墨西哥、烏克蘭供應的車用線束，其實大致是1990年以後才有的發展，主要拜貨櫃化（containerization）與現代資訊科技（information technology，IT）所賜，協助把世界貿易推上新高峰。

地緣政治動盪衝擊全球化

然而，事實證明，這兩種形式的全球化要能維繫，有賴相對穩定的地緣政治環境。此刻世人卻目睹這種條件逐漸流失，空中瀰漫著近似1914年的煙硝味。

克魯曼表示，令他詫異的是，近來的經濟問題對舊式全球化（姑且稱之為「全球化1.0」）的傷害更大，對1990年以後世界複雜經濟關係的傷害相對較小。現在縱有貨櫃短缺、港口壅塞等問題，還是能相當輕易買到內建零組件產自十餘國的電子裝置。此刻真正受嚴重打擊的，反而是小麥、肥料這類相對來說較少加工的產品貿易。

無論如何，俄烏戰開打前，已經有愈來愈多理由令人擔心全球化前途未卜。常言道：「貿易會促進和平。」此言也許是真的，也可能不然。但有一點可確定：和平會促進貿易。隨著世局變得險峻，以往被視為理所當然的事，包括全球糧食貿易，遭遇威脅的脆弱程度遠超出眾人所料。

油價 克魯曼 烏克蘭

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