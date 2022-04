馬斯克推文諷不滿他買推特的人 反對審查遠遠超出法律

世界首富馬斯克 與社群媒體 平台推特 25日達成440億美元的收購協議,引來部分評論員和網友強烈反彈,英歐政府也分別發出警告。馬斯克隔日就上推特,先對前者的反應幸災樂禍,接著澄清自己對言論自由的立場。

彭博新聞接到爆料指出,推特公司鎖住了原始碼(Source code)以防未授權更改。據指出,此舉是要防止職員在馬斯克收購後「失控」(Going Rogue)和破壞平台,並指目前任何更改都必須經過一位副總裁的批准。

在此同時,每日郵報指特定媒體的評論員持續就馬斯克接管的假定問題發出警告,部分左傾名人帶頭離開推特,另有前後任演藝人員對馬斯克入主後的推特前景多所抱怨。

By “free speech”, I simply mean that which matches the law.



I am against censorship that goes far beyond the law.



If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.



Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people.