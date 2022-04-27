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馬斯克推文諷不滿他買推特的人 反對審查遠遠超出法律

編譯周辰陽／綜合報導
世界首富馬斯克。（路透資料照片）
世界首富馬斯克。（路透資料照片）

世界首富馬斯克社群媒體平台推特25日達成440億美元的收購協議，引來部分評論員和網友強烈反彈，英歐政府也分別發出警告。馬斯克隔日就上推特，先對前者的反應幸災樂禍，接著澄清自己對言論自由的立場。

彭博新聞接到爆料指出，推特公司鎖住了原始碼（Source code）以防未授權更改。據指出，此舉是要防止職員在馬斯克收購後「失控」（Going Rogue）和破壞平台，並指目前任何更改都必須經過一位副總裁的批准。

在此同時，每日郵報指特定媒體的評論員持續就馬斯克接管的假定問題發出警告，部分左傾名人帶頭離開推特，另有前後任演藝人員對馬斯克入主後的推特前景多所抱怨。

對此，馬斯克上推特幸災樂禍地寫道，「那些害怕言論自由的人的極端抗體反應說明了一切」。

馬斯克接著澄清他對言論自由的立場，「在『言論自由』上，我只是指符合法律的部分。我反對遠遠超出法律的審查。如果人們想要比較少的言論自由，他們會要求政府就此通過法律。因此，超出法律是違背人民的意願」。

馬斯克 推特 社群媒體

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