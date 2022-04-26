投資人現恐慌 那指大跌近4% 道指滑落800點

美股26日大幅下跌，收盤前跌勢加劇，因投資人因擔心經濟放緩。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌514.11點或3.95%至1萬2490.74點，創下52周新低。(Getty Images)

美股26日大幅下跌，收盤前跌勢加劇，因投資 人因擔心經濟放緩。

以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌514.11點或3.95%至1萬2490.74點，創下52周新低。該指數進一步跌深至熊市區域，目前距離歷史高點約23%。道瓊工業平均指數下跌809.28點或2.38%至3萬3240.18點。史坦普500 數下跌120.92點或2.81%至4175.20點。

整個4月，史指下跌7.8%。那指下跌12.2%，道指跌4.2%。

科技股領跌，因為投資人沒有等待微軟和Alphabet的第1季業績，他們擔心會出現更多像Netflix之前財報不如人意的情況。

Satori Fund創始人兼資深投資組合經理人奈爾斯(Dan Niles)指出，「風險回報並不存在於大型科技股的收益中。我預期每個人都能看到重要數字下降。」

微軟和谷歌母公司Alphabet在公布財報前均分別下跌3.74%和3.59%。臉書母公司Meta、亞馬遜和蘋果也收低，其財報本周稍後陸續公布。

Netflix下跌5.48%，創下多年新低。Netflix上周公布的第1季業績令人驚訝的訂戶流失後，單日暴跌35%。

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)在研究報告中表示，近年來大型科技股的強勢「可能會在隨著整體經濟放緩而基本面開始顯著惡化時爆發」。

對全球經濟的擔憂迫在眉睫。投資人擔心新冠病毒在中國的激增。對於烏克蘭的戰爭，一位俄羅斯資深官員表示，核戰的威脅是真實存在的。此外，美國的高通膨正在削弱從房屋到運動鞋等商品的需求。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，「有很多經濟成長問題。」「中國是美國科技的大客戶。半導體業在那裡做很多生意。但這也與這裡的成長有關。」

特斯拉在上海設有工廠，並將中國視為其電動車的主要市場，是那指最大的落後者，收盤下跌12.18%。由於其CEO兼創始人馬斯克希望完成他提出的以440億元收購推特的交易，該股也面臨壓力。

晶片股是那指跌幅最大的股票之一。輝達下跌5.6%，AMD下跌6.1%。

與經濟成長相關的周期性股票也遭受重創。即使獲利優於預期，但道指成分股3M下跌3%，因為該公司注意到未來的宏觀經濟和地緣政治挑戰。縱使上季獲利和營收高於預期，但UPS也下跌3.48%。

奇異 電氣和波音等其他工業股走低。奇異電氣下跌10.34%，而波音下跌5.04%。奇異電氣警告，其2022年的前景「正趨向區間低端」。

隨著利率下降，銀行股也陷入困境。美國國債殖利率 下降，指標10年期國債殖利率跌至2.8%以下。富國銀行下跌2.73%，美國銀行下跌2.25%。