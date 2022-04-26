富達允許退休帳戶存比特幣 首開先河

富達投資公司（Fidelity）。（本報系資料照）

富達投資 公司（Fidelity）計畫允許投資人在其401(k)退休帳戶存入比特幣 ，成為第一家開此先河的主要退休計畫供應商。

華爾街日報報導說，這家總部位於波士頓的退休基金管理公司，計劃在今年稍後為服務的2.3萬家公司員工，提供比特幣提撥退休金 的選項。這家全美最大退休計畫供應商的支持，顯示加密資產投資正在進一步邁入主流，但企業雇主及其員工會否接受，仍有待觀察。

報導說，富達的計畫是允許客戶把最多20%的退休金以比特幣存入401(k)帳戶，這個上限有可能隨各家公司提供的退休方案有所下調。

401(k)帳戶是美國目前最主要的退休金提撥準備制度，員工與企業可以把一部分的薪水存入，進行各種投資或儲蓄，完全免稅，直到退休要提領花用才開始課稅，因此各主要公司都有龐大的401(k)資金交給金融投顧公司管理運用，總規模估計達7.3兆元。這一大批錢若有一部分進入比特幣市場，將大幅提升比特幣的金融資產地位。

報導並指出，除了比特幣，富達也準備在未來納入更多的加密幣投資選項，目前比特幣之外，乙太幣等其他知名加密幣的交易量也不小。但即使是最主流的比特幣，其波動程度也是惡名昭彰，目前價位比去年11月的高點已回跌40%。

儘管如此，富達認為加密幣規模將持續擴大，把加密幣及早納入退休金的投資選項，對投資人來說是增加選項、分散風險的必要做法。

就目前而言，拜登政府已經要求聯準會（Fed）與證管會等主管機關研究發行數位美元，以及對其他數位貨幣的監管辦法。整體而言，政府態度仍相當保守，負責監管401(k)退休金的勞工部在3月發表的管理綱要，明確警示各公司的退休金提撥計畫，若要添加加密幣等數位資產選項，必須「極度謹慎小心」。