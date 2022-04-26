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不再風光 加密幣相關ETF本月將出現空前贖回潮

編譯林奇賢／綜合外電
瑞銀集團分析約160個金融商品後指出，加密幣相關ETF將在4月爆發有史以來最大贖回潮。 路透
瑞銀集團分析約160個金融商品後指出，加密幣相關ETF將在4月爆發有史以來最大贖回潮。 路透

比特幣看起來似乎不再像過去那樣令人驚艷。不僅漲勢陷入停滯、交易量縮小、線上搜尋的次數也減少，而且加密幣相關的基金正遭遇大規模的贖回潮。

彭博資訊報導，瑞銀集團分析約160個金融商品後指出，加密幣相關ETF將在4月出現有史以來最大的贖回潮，投資人本月迄今已撤資超過4.17億美元；光是多倫多Purpose投資公司推出的一檔比特幣ETF產品，資金就流出超過2.2億美元。

隨著各國央行升息來抑制居高不下的通膨，加密貨幣跟其他風險性資產一樣，今年都遭遇賣壓。比特幣價格在去年11月觸頂，一度逼近6.9萬美元，但隨後便湧現賣壓，自那時以來跌了約40%。

Coinbase和Kraken等加密幣交易所的總交易量也有所下滑，因為市場對加密幣的興趣持續低迷，而且幾乎沒再見到什麼新進的投資人。同時，Google上搜尋「比特幣」的次數也減少，網路論壇reddit上加密貨幣討論版的活動（以每日評論和貼文數作為衡量標準），也不再像以前那麼熱絡，

報導指出，其中一個原因可能是，大量的比特幣供給已進入長期持有者的帳戶。Blockforce Capital分析師指出，這種貨幣「大量」轉進「冷錢包」，成為「離線」狀態，意味著不太可能被交易。變成這種狀態的比特幣數量不僅持續增加，而且增加的速度還愈來愈快。

比特幣 投資 貨幣

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