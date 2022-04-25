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物價還會再漲 全美四成小企業 打算近期漲價10%以上

馬斯克440億美元買到推特 特斯拉股價軟掉 狗狗幣大漲

編譯季晶晶／綜合外電
億萬富豪馬斯克與推特達成協議，以大約440億美元的價格將推特私有化。（美聯社）
億萬富豪馬斯克與推特達成協議，以大約440億美元的價格將推特私有化。（美聯社）

推特周一宣布，同意以大約440億美元的價格，將公司賣給億萬富豪馬斯克。這個具16年歷史、已成公眾輿論樞紐和網路言論自由爭議衝突熱點的社群網路平台，未來將成為一家私人公司，而馬斯克將在媒體業獲得更大的影響力。

推特股東每股可獲54.2美元，比起4月1日馬斯克披露推特持股前的最後一個交易日收盤價高出38%。推特發布公告後，股價走高，終場上漲5.66%到51.7美元。

擁有超過8300萬粉絲的馬斯克是發文最多的推特用戶之一。他從1月開始累積大約9%的推特股份；3月，他加強對推特的批評，聲稱該公司演算法有偏見，推廣訊息裡充斥自動垃圾帖。他還表示，推特的用戶成長因機器人帳號的數量而被誇大了。在拒絕加入該公司董事會的邀請後，馬斯克4月14日提議將推特私有化，說他能讓該平台成為言論自由的堡壘，不再提有關他入主後會進行變革的其他暗示。

這些變革的想法，有些很務實，比如允許用戶編輯推文和打擊機器人帳號；有的天馬行空，例如將推特舊金山總部改為街友庇護所。

馬斯克周一表示，他想讓推特「比以往更好」。他說，「期待與公司和用戶群合作以解鎖推特的巨大潛力」。

在馬斯克之前，已有不少科技富豪插足新聞業，例如亞馬遜創辦人貝佐斯買下華盛頓郵報，以及Salesforce創辦人貝尼奧夫收購時代雜誌。

根據美國有線電視新聞網報導，馬斯克買推特，可能意味該公司高層主管將有人事異動，去年11月才上台的推特執行長Parag Agrawal恐怕待不了多久。推特宣布他將從聯合創辦人多爾西 手上接下執行長大位時，馬斯克推送了一個迷因梗圖，將Agrawal比做前蘇聯領袖史達林。馬斯克也在收購推特提議函裡表示，「對管理層沒信心」。

另外，馬斯克買下推特的消息公布後，他擔任執行長的電動車大廠特斯拉股價收低0.7%，走勢異於標普500指數上漲0.6%。

Roth Capital Partners分析師Craig Irwin 表示，特斯拉股價疲軟可能反映投資「有點擔心」馬斯克能否集中心力，但他認為這種反應沒有根據，「特斯拉在馬斯克的血液裡」，多接一個項目也無妨。推特將成為馬斯克最近關注的公司，他手上已經有特斯拉、太空探索公司SpaceX、地下隧道建設公司Boring，以及腦機介面新創公司Neuralink。

至於馬斯克曾多次推文宣傳的加密貨幣狗狗幣，周一則大漲將近30%。馬斯克1月曾在推特上說，狗狗幣可用於購買特斯拉公司的商品。

香港加密投資公司Satori Research執行長Teong Hng說：「市場預期他可能將狗狗幣納入支付系統，因此出現漲勢。」

推特 馬斯克 特斯拉

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