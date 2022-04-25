低利率刺激科技 道指大跌轉收漲

社交媒體公司推特宣布接受億萬富翁馬斯克價值約440億元的收購交易， 股價上漲5.66%。美聯社

道瓊工業平均指數 25日收復盤中近500點跌幅走升，因為微軟 等科技公司在利率下降的情況下上漲。

道指上漲238.06點或0.7%至3萬4049.46點。盤中最低曾下跌488點。史坦普500指數上漲24.35點或0.57%至4296.12點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲165.56點或1.29%至1萬3004.85點。

中國爆發新一波新冠疫情，讓人擔憂全球經濟放緩，並導致利率走低。10年期國債殖利率 回落至2.8%水平。

隨著利率下跌，科技股反彈，為主要股指提供支撐。微軟上漲2.44%，為道指第二大上漲成份股；谷歌母公司Alphabet也上漲2.87%；本周稍後公布財報的臉書母公司Meta上漲1.56%。

社交媒體公司推特宣布接受億萬富翁馬斯克價值約440億元的收購交易， 股價上漲5.66%。

Sanctuary Wealth投資長兼投資組合經理人基爾伯格(Jeff Kilburg)說，「本周我們關注大型科技股。它跌得太深，如此超賣，所以會有資金進場重新部署。因此機會出現了。」

那指上周跌入熊市，25日反彈，目前較紀錄高位下跌19.9%；而跌入修正區的史指仍較其高點下跌10.9%。

道指22日創下2020年以來最糟單日走勢，並連續4周下跌。史指和那指連續3周下跌。

華爾街正準備迎接連續另一周財報，尤其是來自主要科技公司。預計史指成分股中約有160家公司將在本周公布財報，所有人的目光都將集中在大型科技公司的業績上，包括亞馬遜、蘋果、Alphabet、Meta Platforms和微軟。

MKM策略師歐哈拉(JC O'Hara)在報告中表示，「本周可能很容易成為股市之路的一個分岔點。自下而上的驅動因素將確認或背離過去3周充滿挑戰的宏觀背景帶來的影響。」

可口可樂在開盤前公布優於預期的上季獲利，股價小漲0.78%。

利空因素方面，對全球經濟放緩的擔憂導致油價走低。WTI原油價格下跌3.5%，重回100元以下。

能源股回落，在史指類股中表現最差。雪佛龍下跌2.2%，是道指第二大下跌個股；埃克森美孚下跌3.37%。