全球負殖利率公司債 徹底消失

全世界負殖利率公司債已經徹底消失。(美聯社)

全世界負殖利率 公司債已經徹底消失。上周五（22日）收盤時，彭博債市指數所追蹤的投資 級公司債殖利率都在0%或以上，而去年10月時負殖利率公司債總值還超過1.5兆美元；這也意味著全球央行以超寬鬆貨幣政策刺激企業舉債的階段已告結束。

由於各大央行啟動緊縮政策，加上投資人愈來愈擔心通膨失控，導致全球債券 殖利率全面上升。彭博全球公司債指數所涵蓋的債券平均殖利率為3.7%，遠高於2020年底時的1.3%。法國東方匯理銀行、雀巢金融國際公司及瑞士SGS檢測集團的公司債是殖利率最後轉正的債券。投資經理人指出，這種變化使全球公司債市場更具吸引力。

負殖利率是債券市場遭到嚴重扭曲的現象。現在殖利率轉正，對有意購買債券並到期還本的投資人而言是一大好消息。大部分策略專家表示，只要ECB仍維持偏向「鷹派」立場，正殖利率就會持續存在。

德國商銀公司債主管史托克指出，歐洲公司債殖利率可能會震盪走高，較不會直線上升，因為歐洲面臨經濟成長減緩，甚至陷入衰退的風險。目前殖利率低不到2%，從長期來看依然偏低；而且由於通膨急升，因此實質殖利率仍為負數。正殖利率的高評等公司債仍具有吸引力，因為投資公債或持有現金更不利。