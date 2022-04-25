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半導體產業帶頭衝 台灣今年人均GDP可望反超南韓

編譯陳律安／綜合外電
台灣今年人均GDP可望反超南韓，台積電等半導體產業居功厥偉。路透
台灣今年人均GDP可望反超南韓，台積電等半導體產業居功厥偉。路透

國際貨幣基金（IMF）預估，今年台灣的人均國內生產毛額（GDP）將超越南韓，因為台灣至少成長6%至36,000美元以上，而南韓人將增加190美元至34,990美元。

根據BusinessKorea報導，南韓人均GDP在2003年首次超越台灣，此後雙方的差距不斷擴大，但過去五年台灣急起直追，今年可望迎頭趕上。

南韓經濟在2020年萎縮0.9%，2021年經濟成長率為4%，寫2010年來新高，儘管成績不俗，但台灣的抗疫表現更優異。台灣在2020年、2021年經濟成長率分別為3.11%和6.28%，較2010年代的1%-4%明顯加快。

IMF預估，到了2025年，南韓和台灣的人均GDP將增至42,719美元和42,801美元。

根據中華經濟研究院，這是因為南韓經濟高度仰賴企業集團，固然具有規模經濟的優勢，但面對經濟萎縮時的反應較慢，「在此同時，台灣受惠於全球供應鏈持續重塑」。

台灣總統蔡英文聚焦發展科技產業，尤其是半導體科技，且自2016年來實施對企業友善的政策。這幾年來台灣當局提供許多誘因，促使台商鮭魚返鄉。在2019年和2020年至少209家台商回流，對台投資約新台幣7500億元，並創造逾6.5萬個工作。

此外，微軟和英特爾等外資也擴大投資台灣，台灣外銷額在過去10年也成長100%。

另外，全球半導體產業目前的情勢也對台灣格外有利。三星電子為記憶體晶片龍頭，但台積電在非記憶體晶片稱雄。然而，非記憶體的市場規模比記憶體大1.5倍左右，而台積電在非記憶體領域遠勝三星電子。

產業人士說，台灣半導體產業正帶領台灣經濟加速成長，隨著美國和歐洲國家與台灣半導體業者的合作愈來愈緊密，台灣將長期稱霸半導體市場。

南韓 台積電 投資

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