蓋茲放空5億美元特斯拉股 馬斯克不滿 推文譏他大肚腩

特斯拉執行長馬斯克譏嘲微軟共同創辦人蓋茲的大肚腩 。（截圖自推特）

特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）上周五晚間發表一篇推文說，億萬富翁、微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）放空5億美元的特斯拉股票 ，押注該股會下跌。馬斯克很不滿，指責蓋茲做為永續能源的支持者，怎麼可以這樣做。

馬斯克稍後貼出蓋茲的照片，加上表情符號，嘲笑後者的大肚腩。到周日，馬斯克表示，要「向前看」，不再「取笑蓋茲在聲稱支持對抗氣候變遷的同時，做空特斯拉」。

馬斯克的舉動很叫人側目。蓋茲去年曾經在紐約時報播客節目Sway當中公開稱讚馬斯克。他說：「馬斯克在特斯拉做的事，是任何人對氣候變遷所做出的最大貢獻之一」，並表示低估馬斯克「不是好主意」。

馬斯克似乎認為，如果蓋茲真的相信一個更環保的未來，就必須相信特斯拉的股票。

特斯拉對被放空並不陌生，該公司的股票近年來是放空人氣股。空頭人士不相信特斯拉能讓電動車普及起來，也不相信特斯拉內部產生的現金流，能為其營運提供資金。兩者特斯拉都做到了。大多數的空頭已經消失。特斯拉的放空比率如今大約3%，和標普500指數的平均值2%相差不遠。

然而，在市值逾1兆美元的公司裡，特斯拉是被做空最為嚴重。另一家市值破1兆美元的公司，微軟，以及其他規模相近的公司，平均放空比率都低於1%。

除擔心企業體質外，投資人也會因為估值做空股票。特斯拉的股價乍看之下很貴，本益比達85， 遠高於那斯達克指數的26。但話說回來，特斯拉的獲利正快速成長，預計2021到2023年間的平均年增率是50%。

投資人還可能做空股票避險，以對抗利率上升和經濟衰退。當利率上升時，高成長股票往往受到更大的衝擊，而美國聯準會正在升息。

如果蓋茲真的在放空特斯拉，他的理由成謎，不曉得是避險、估值或其他原因。蓋茲不像是對特斯拉的使命有異議，馬斯克說那是「讓世界走上通往永續能源的道路」。不過，蓋茲有可能讚賞特斯拉做出的環境貢獻，卻仍對特斯拉的股價抱持懷疑態度，即使馬斯克不以為然。