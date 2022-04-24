5件事不可不知：超級財報周 科技大咖上秀

烏克蘭總統澤倫斯基23日在基輔一處地鐵舉行記者會。俄羅斯上周表示，不僅希望攻占烏克蘭東部的頓巴斯地區，更準備完全控制烏國南部。（美聯社）

美股上周五（22日）重挫，道瓊工業指數 崩跌近1000點，寫下2020年10月28日來最慘烈的一日。Fed為對抗通膨準備加速升息 的堅決立場嚇壞投資 人，如今只能指望即將登場的超級財報周來安軍心。以下是開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

•美股驚嚇 崩跌981點

道瓊工業指數上周五收盤狂跌981點，與史坦普500指數雙雙重挫2.8%。那斯達克綜合指數重挫2.6%。一周下來，那斯達克跌3.8%，連續三周跌幅超過2%；標普500周線跌2.8%，道瓊跌1.9%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五各跌逾2%。台積電ADR高於台北交易股票溢價僅餘0.4%。

聯準會主席鮑爾21日表示，5月升息2碼「將是檯面上的選項」，並強調「恢復物價穩定絕對必要」。上周五為止，Fed期貨市場報價反映5月會升息50個基點，6月再升75個基點。

Edward Jones資深投資策略師瑪哈揚表示，Fed鷹派論調「驚嚇到市場」，「蓄勢升息之際，實質殖利率也轉正」。Exencial財富顧問公司投資總監寇特尼說：「市場終於消化並反映Fed說到做到、毫不退讓的現實。」「常言道，當Fed對抗通膨時，不要跟Fed對抗。」

市場對美國未來十年通膨預期指標、10年期損益兩平率周五漲到3.08%，是至少20年來最高，益顯Fed加速升息的迫切。

本周邁入超級財報周，包括蘋果等美國四家市值最大的上市公司在內，史坦普500指數成分股有近半企業將公布財報，投資人將從中找尋經濟狀況、消費展望，以及企業對抗通膨的能力的線索，更指望紮實的財測能支撐美股。

•抗通膨 葉倫考慮降陸關稅

美國財政部長葉倫在一場電視訪談中表示，調降中國商品關稅的做法，值得考慮，因為將可對壓低通膨產生「想要達到的效果」。美國現在的通貨膨脹率已經飆到40年來最高。

葉倫上周五接受彭博電視「權力平衡」節目訪問時說：「我們一直都在審慎檢視對中國大陸的貿易策略。」主持人衛斯汀問她，是否解除前任總統川普所加徵的中國大陸商品進口關稅時，葉倫回答：「這值得考慮。我們當然盡所能地來應對通膨，如此可望有一些想要達到的效果。我們正在研究這類做法。」

•馬克宏贏得連任 歐元走升

馬克宏以親商的政見在法國總統大選決選中擊敗極右翼領袖雷朋，歐元兌美元受此消息激勵升值0.2%至1.0806。法國五家主要民調機構預測馬克龍在周日的投票中將贏得超過57％的選票，雷朋為42％。她已經向在巴黎的支持者發表敗選談話。

•美超級財報周 科技大咖上秀

美股財報季逐漸進入緊鑼密鼓期，超過三分之一的標普500成分企業本周都將公布上季財報，特別是微軟、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）、臉書母公司Meta等重量級科技股，投資人都期盼在美股上周重挫後，本周的財報能捎來喜訊，證實美國企業獲利前景穩健，為股市提供支撐。

路透報導，近180家史坦普500指數成分企業本周將發布財報，總市值占該指數將近一半，其中包括美國市值最高的四家公司：蘋果、微軟、亞馬遜和字母。其他本周將公布季報的企業巨擘還包括奇異（GE）、3M、通用汽車、高通和默克等。

由於美國聯準會（Fed）轉鷹與美國公債殖利率急升，貨幣政策正對股市造成賣壓，投資人期盼本周的企業財報能支撐市場。路孚特（Refinitiv）數據顯示，標普500企業上季獲利預估將成長7.3%。

分析師指出，本周將是科技與高成長股的關鍵，特別是股價偏高的業者。但市場目前對微軟、亞馬遜、字母及Meta上季獲利的預期都偏低。微軟上季經調整後每股盈餘預期將年增12%，字母則將下滑0.7%，亞馬遜銳減49%。投資人也將關注企業財測、以及能否在通膨推升成本之際維持利潤。

•美國務卿訪基輔 討論軍援

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀於24日訪問基輔，討論烏克蘭要求提供更強力武器的事宜。美方相關部門並未證實這項消息，但若成行，這兩位官員將是2月24日俄國入侵烏克蘭以來，美國訪烏的最高級別官員。

澤倫斯基在記者會上表示：「我們將討論我們需要的武器清單及其運送速度，我們希望獲得更強大的重型武器。」