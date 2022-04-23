我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助馬斯克的SpaceX估值挑戰1000億美元 要靠它

英病患死前505天檢測全陽性 創最長染疫記錄

助馬斯克的SpaceX估值挑戰1000億美元 要靠它

編譯黃淑玲／綜合外電
載著星鏈衛星的火箭，SpaceX獵鷹9號今年3月升空時的檔案照。 美聯社
載著星鏈衛星的火箭，SpaceX獵鷹9號今年3月升空時的檔案照。 美聯社

特斯拉創辦人馬斯克的太空事業SpaceX是家還沒上市的公司，什麼法寶可以讓它未來如果掛牌交易，估值可以到達1,000億美元？答案或許是星鏈（Starlink）。

美國財經周刊巴隆（Barron's）報導，過去一周，達美航空為提供旅客上網服務，開始測試SpaceX的星鏈網際網路服務，這是個里程碑，不過空中網際網路服務相對是小生意，踩在地表上的用戶才是大商機。

巴隆找來Gogo這家公司早已在銷售機內網路連線服務的上市公司做比較。Gogo目前市值25億美元，是美國機上WiFi市場市占第一的公司，不過它不揭露相關營運的數字細節。SpaceX星鏈跟Gogo比，星鏈已經在許多地區都有訂戶，一個接收訊號的終端機價格大約600美元，月租費110美元左右，訂戶數目前有25萬戶。

以最初提出的銷售目標——2025年之前達到4,000萬戶——來計算的話，達標後的星鏈一年可以有240億美元營收

摩根士丹利分析師Adam Jonas曾在2020年時針對SpaceX營運建立模型，根據他的模型，要到2029年，星鏈才會有4,000萬戶以上用戶，而且設備和月租費的價格都會下滑，用戶每個月的成本未來會降到25美元。於是到2029年時，Jonas預估星鏈的網路服務營收一年約120億美元。

模型預測會因不同情境而有很大差距，星鏈的估值也從零到超過1,300億美元不等；Jonas給的估值是400億美元。

巴隆認為，SpaceX與達美航空的合作相當正面，低軌衛星網路服務市場正全速起飛，或許估值1,000億美元對擁有星鏈的SpaceX而言，還真不會是件登天難事。

SpaceX 營收 特斯拉

上一則

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

延伸閱讀

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
不花一毛錢…特斯拉收割對手超級盃廣告成效 訂單暴增

不花一毛錢…特斯拉收割對手超級盃廣告成效 訂單暴增
得到銀行融資承諾 馬斯克稱備妥465億收購推特

得到銀行融資承諾 馬斯克稱備妥465億收購推特
馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022-04-19 22:23

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光
35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生