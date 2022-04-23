助馬斯克的SpaceX估值挑戰1000億美元 要靠它

載著星鏈衛星的火箭，SpaceX獵鷹9號今年3月升空時的檔案照。 美聯社

特斯拉 創辦人馬斯克的太空事業SpaceX 是家還沒上市的公司，什麼法寶可以讓它未來如果掛牌交易，估值可以到達1,000億美元？答案或許是星鏈（Starlink）。

美國財經周刊巴隆（Barron's）報導，過去一周，達美航空為提供旅客上網服務，開始測試SpaceX的星鏈網際網路服務，這是個里程碑，不過空中網際網路服務相對是小生意，踩在地表上的用戶才是大商機。

巴隆找來Gogo這家公司早已在銷售機內網路連線服務的上市公司做比較。Gogo目前市值25億美元，是美國機上WiFi市場市占第一的公司，不過它不揭露相關營運的數字細節。SpaceX星鏈跟Gogo比，星鏈已經在許多地區都有訂戶，一個接收訊號的終端機價格大約600美元，月租費110美元左右，訂戶數目前有25萬戶。

以最初提出的銷售目標——2025年之前達到4,000萬戶——來計算的話，達標後的星鏈一年可以有240億美元營收 。

摩根士丹利分析師Adam Jonas曾在2020年時針對SpaceX營運建立模型，根據他的模型，要到2029年，星鏈才會有4,000萬戶以上用戶，而且設備和月租費的價格都會下滑，用戶每個月的成本未來會降到25美元。於是到2029年時，Jonas預估星鏈的網路服務營收一年約120億美元。

模型預測會因不同情境而有很大差距，星鏈的估值也從零到超過1,300億美元不等；Jonas給的估值是400億美元。

巴隆認為，SpaceX與達美航空的合作相當正面，低軌衛星網路服務市場正全速起飛，或許估值1,000億美元對擁有星鏈的SpaceX而言，還真不會是件登天難事。