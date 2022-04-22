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投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

世說新聞╱「殺豬盤」逼近年輕族 換20身份强撩華女

全球通膨預期升高 央行抑制通膨面臨更大挑戰

編譯任中原／綜合外電

就在美國聯準會（Fed）即將加速升息之際，全球金融市場的通膨預期已經衝到幾十年來高點，顯示各國央行抑制通膨的工作將備受挑戰。

Fed與歐洲央行（ECB）決策官員本周相繼表示，將採取行動以抑制通膨，公債市場的賣壓卻益發沈重，顯示央行官員表態仍不足以抑制長期通膨預期上升，令央行益發擔憂通膨將進入「自我強化」的階段。

長期通膨預期的美國10年均衡通膨率，22日盤中攀升到3.08%，達到20年來高點，這代表市場對未來10年的年均通膨率預期遠超過2%目標；而且從2027-2032年期的通膨率預期，也達到2.84%。換言之，市場預期Fed的緊縮行動無法使通膨回到目標。

即使如此，Fed主席鮑爾仍不認為有必要將利率升到足以引發衰退的水準，才能使通膨率回降到2%；他並表示，使經濟達成「軟著陸」，仍是Fed的目標。但鮑爾的說法，使一些投資人懷疑Fed有可能容忍通膨率居高更久。

市場通膨預期之所以偏高，部分是反映目前美國消費者物價指數（CPI）比去年同期猛升8.5%。

歐洲情況也類似。市場預期未來5年／5年的年均通膨率為2.45%。ECB總裁拉加德表示，ECB不會像Fed那樣快速緊縮。但最近ECB其他決策官員的談話，已使市場預期ECB可能提前緊縮。副總裁戴金多斯本周表示，ECB可能最早在7月就開始升息。

央行 鮑爾 升息

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